Svelato il meccanismo di commutazione quantistica nel Complesso di raccolta della luce II (LHCII).

Una nuova ricerca ha fatto luce sul meccanismo di commutazione quantistica nel complesso di raccolta della luce II (LHCII), un componente cruciale della fotosintesi nelle piante. Questa scoperta rivoluzionaria, ottenuta attraverso la microscopia crioelettronica avanzata (crio-EM) e calcoli teorici, conferma il ruolo dinamico di LHCII nella regolazione del trasferimento di energia.

La fotosintesi, il processo mediante il quale le piante convertono l’anidride carbonica in composti organici utilizzando la luce solare, si basa sul funzionamento efficiente dell’LHCII. Questo complesso comprende molecole di pigmento attaccate alle proteine ​​e svolge due funzioni primarie: dissipare l'energia in eccesso sotto forma di calore sotto luce intensa attraverso l'estinzione non fotochimica e trasferire in modo efficiente la luce al centro di reazione in condizioni di scarsa illuminazione.

Recenti studi di bioingegneria hanno dimostrato che accelerare il passaggio tra queste funzioni può migliorare significativamente l’efficienza fotosintetica, portando a sostanziali aumenti della resa in colture come la soia. Tuttavia, i precisi cambiamenti strutturali a livello atomico che innescano questa regolazione nell’LHCII sono rimasti sconosciuti.

Per risolvere questo problema, i ricercatori dell’Istituto di fisica dell’Accademia cinese delle scienze, in collaborazione con il gruppo guidato dal prof. Gao Jiali dello Shenzhen Bay Laboratory, hanno utilizzato un nuovo approccio. Hanno combinato studi crio-EM delle strutture dinamiche di LHCII a risoluzione atomica con calcoli della teoria del funzionale della densità multistato (MSDFT) del trasferimento di energia tra le molecole di pigmento.

Analizzando una serie di strutture cryo-EM, i ricercatori hanno osservato che l'acidificazione induceva un cambiamento conformazionale nell'LHCII. Questo cambiamento ha alterato la distanza tra i pigmenti, in particolare tra Luteina1 (Lut1) e Clorofilla612 (Chl612), con conseguente estinzione della fluorescenza. Lo studio ha rivelato che il cambiamento conformazionale di LHCII, combinato con la pressione laterale sul complesso, svolge un ruolo cruciale nell'estinzione non fotochimica (NPQ).

I ricercatori hanno utilizzato calcoli MSDFT, insieme ad esperimenti di fluorescenza transitoria, per identificare il meccanismo di commutazione quantistica di LHCII. Hanno determinato che la distanza tra Lut1 e Chl612 funge da fattore chiave nella regolazione del canale di trasferimento dell’energia. Un leggero cambiamento in questa distanza critica consente una commutazione reversibile tra la raccolta della luce e la dissipazione dell’energia in eccesso. Questo meccanismo consente un rapido adattamento ai cambiamenti dell’intensità della luce, garantendo un’efficiente fotosintesi e fotoprotezione.

Questi risultati confermano le precedenti previsioni teoriche e le simulazioni di dinamica molecolare secondo cui LHCII è una macchina molecolare regolata allostericamente. La ricerca contribuisce a una comprensione più profonda dei processi fondamentali alla base della fotosintesi e potrebbe aprire la strada a futuri progressi nel miglioramento della resa delle colture e nel miglioramento della cattura di energia nei sistemi fotosintetici artificiali.

Questo studio è stato sostenuto dall’Accademia cinese delle scienze, dalla Fondazione nazionale cinese per le scienze naturali e dalla Commissione municipale per l’innovazione scientifica e tecnologica di Shenzhen.