Nuovo SuperGrape in fase di sviluppo per combattere l'oidio nell'uva

Gli scienziati dell’Università del Minnesota stanno facendo passi da gigante nello sviluppo di un nuovo tipo di uva che potrebbe rivoluzionare l’industria del vino combattendo l’oidio. L’oidio è un problema comune per i viticoltori, soprattutto nelle zone umide con temperature più basse, e spesso richiede un’eccessiva irrorazione di pesticidi per essere controllata.

Nell’ambito del progetto denominato VitisGen, i ricercatori sono ora alla terza iterazione di allevamento di un “SuperGrape” che sarebbe resistente all’oidio, riducendo così la necessità di pesticidi. L'obiettivo è quello di prendere varietà di uva esistenti come lo Chardonnay e allevarle per avere resistenza all'oidio senza alterarne le caratteristiche essenziali.

Il problema dell’oidio deriva da un fungo originario del Nord America e, mentre alcune specie di uva autoctona hanno sviluppato resistenza, la Vitis vinifera comunemente usata non lo ha fatto. Ciò ha avuto un impatto su varietà di vino popolari come Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc.

Per sviluppare SuperGrape, gli scienziati utilizzano la tecnologia di modifica genetica per estrarre i geni responsabili della resistenza alla muffa e inserirli in altre viti per testarli contro l'oidio. I dati raccolti consentono di identificare caratteristiche favorevoli che potrebbero potenzialmente portare alla creazione di un'uva super resistente.

Oltre all’oidio, i ricercatori immaginano un futuro in cui la vite potrebbe essere immune anche ad altre malattie. Comprendendo la biologia di questi geni e le loro funzioni, i coltivatori potrebbero essere in grado di sviluppare una vite resistente a varie malattie.

Questa ricerca non solo dimostra l’impegno per la sostenibilità nel settore vitivinicolo, ma ha anche implicazioni per altre colture sensibili all’oidio. Inoltre, gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA stanno anche lavorando per rilevare le infezioni della vite prima dei sintomi utilizzando strumenti di imaging aerotrasportati, evidenziando ulteriormente gli sforzi per proteggere i raccolti dell'uva.

In conclusione, lo sviluppo di un SuperGrape resistente all’oidio potrebbe rappresentare un punto di svolta per i viticoltori, riducendo la necessità di pesticidi potenzialmente dannosi e garantendo la qualità dei vini più amati.