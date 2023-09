Il Power Bank 622 MagGo di Anker offre ricarica wireless a un ottimo prezzo

Cerchi un power bank con ricarica wireless per il tuo iPhone? La batteria magnetica 622 MagGo di Anker è attualmente in vendita per soli $ 39.99, $ 30 di sconto sul prezzo originale. Questo power bank portatile ha una capacità di 5,000 mAh e può alimentare in modalità wireless un iPhone compatibile a 7.5 W. Anche se potrebbe non essere veloce come il pacco batteria MagSafe ufficiale di Apple, offre un'opzione molto più conveniente. MagGo dispone anche di un cavalletto pieghevole che può contenere anche un iPhone di dimensioni Max e può fungere anche da pad di ricarica wireless quando appoggiato. Anker offre anche una versione più base, il 621 MagGo, per $ 29.99, che non include il cavalletto.

Oltre al power bank, ci sono altre offerte disponibili. Il set da costruzione Lego Super Mario Question Mark Block è in vendita per $ 159.99, $ 40 di sconto sul prezzo originale. Questo set include quattro mini-diorami espandibili che rappresentano i livelli iconici del videogioco Super Mario 64. Il set è compatibile anche con i personaggi elettronici di Mario Lego, consentendo il gioco interattivo.

Il MacBook Pro da 16 pollici di Apple con processore M1 Max del 2021 è in vendita presso B&H Photo per $ 2,799, con un risparmio di $ 1,500. Questo laptop è dotato di 64 GB di RAM, un SSD da 2 TB e ha uno schermo con risoluzione 3456 x 2234. È una macchina potente per flussi di lavoro creativi e dispone di ricarica MagSafe, una porta HDMI e uno slot per schede SD.

Altre offerte includono l'edizione da collezione con copertina rigida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - The Complete Official Guide per $ 25.64, la clip da gioco PowerA MOGA Play and Charge per controller Xbox per $ 7.99, la custodia in pelle verde foresta per iPhone 14 Plus di Apple per $ 10.53. , il mouse da gioco cablato Logitech G502 X in bianco per $ 49.99 e il pacchetto "action camera" Insta360 Go 3 per $ 369.99.

Fonti: The Verge