Prezzi bassi di sempre sul nuovo MacBook Air M15 da 2 pollici di Apple e altro ancora

Se stai cercando un nuovo MacBook o iPad Pro, ci sono alcune ottime offerte disponibili in questo momento. Il nuovo MacBook Air M15 da 2 pollici di Apple è attualmente in vendita al prezzo più basso di tutti i tempi di $ 1,299, ovvero $ 200 in meno rispetto al prezzo normale. Questo modello è dotato di una capacità di archiviazione di 512 GB e presenta un display Liquid Retina da 15.3 pollici, prestazioni Apple Silicon e una durata della batteria di 18 ore. I risparmi si applicano anche al modello da 256 GB, ora disponibile per $ 1,099.

Per gli utenti di iPad Pro, la Magic Keyboard da 11 pollici di Apple è attualmente scontata a $ 209.99, in calo rispetto a $ 299. Questa tastiera è compatibile con tutti gli ultimi iPad di Apple, comprese le serie M2 e M1, nonché con l'ultimo iPad Air. Offre un'esperienza di digitazione migliorata con tasti retroilluminati e trackpad integrato. La tastiera si collega all'iPad utilizzando lo Smart Connector di Apple, eliminando la necessità di ricarica e connettività Bluetooth.

Se stai cercando un caricabatterie portatile, UGREEN ha rilasciato un nuovo Power Bank MagSafe da 10,000 mAh. Questo power bank è dotato di una bobina MagSafe e può fornire velocità di ricarica di 7.5 W agli iPhone e velocità di 15 W ai ​​dispositivi Android. Dispone inoltre di due porte aggiuntive per caricare altri dispositivi. Il power bank è attualmente in vendita a $ 48.99, in calo rispetto a $ 70.

Queste offerte offrono grandi risparmi sugli ultimi dispositivi e accessori Apple, rendendolo il momento perfetto per aggiornare la tua tecnologia. Non perdere questi sconti!

Fonte:

– Articolo di origine: 9to5Toys (link non fornito)

– Definizioni:

– MacBook Air: la linea di laptop leggeri e portatili di Apple

– Magic Keyboard: l'accessorio tastiera di Apple per iPad Pro

– MagSafe: il sistema di ricarica magnetica di Apple

– Display Liquid Retina: tecnologia di visualizzazione Apple con alta risoluzione e colori vivaci

– Apple Silicon: processori Apple progettati su misura per computer Mac

– USB-C: un tipo di connettore e cavo comunemente utilizzato per la ricarica e il trasferimento dei dati

– Smart Connector: tecnologia di connessione proprietaria di Apple per gli accessori

– Thunderbolt: uno standard di connessione dati e display ad alta velocità

– USB-A: un tipo di connettore e cavo comunemente utilizzato per la ricarica e il trasferimento dei dati