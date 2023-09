L'evoluzione della tecnologia cloud nel settore bancario

Il settore bancario sta attraversando una trasformazione significativa poiché passa gradualmente dall’infrastruttura on-premise all’adozione dei servizi cloud. Questa transizione è guidata dalla necessità di migliorare l’efficienza e l’agilità, soddisfacendo al tempo stesso le aspettative in evoluzione dei clienti e le sfide normative. In un recente episodio di SAP Industry Live, Bob Evans ha incontrato dirigenti, clienti e partner SAP per esplorare in che modo il settore bancario sta adottando la tecnologia cloud.

Uno dei fattori chiave alla base dell’adozione dei servizi cloud nel settore bancario è il desiderio di migliorare l’efficienza e l’agilità. Abbandonando la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura on-premise, le banche possono sfruttare la scalabilità e la flessibilità della tecnologia cloud. Ciò consente loro di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato e alle richieste dei clienti.

Tuttavia, il passaggio al cloud non è privo di sfide. La salvaguardia dei dati e il rispetto dei rigorosi requisiti normativi sono priorità assolute per le banche. Orientarsi tra le diverse leggi globali sulla privacy e i requisiti normativi rimane una delle maggiori sfide del settore. Sebbene gli accordi regionali rappresentino un passo nella giusta direzione, esistono ancora poche posizioni comuni tra i paesi.

Anche l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico stanno svolgendo un ruolo significativo nell’adozione della tecnologia cloud da parte del settore bancario. Queste tecnologie vengono applicate ai processi bancari per migliorare l’efficienza, prevedere il consumo dei contratti e fornire procedure di acquisto guidate. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, le banche possono semplificare le proprie operazioni e fornire servizi più personalizzati ed efficienti ai propri clienti.

In conclusione, il settore bancario sta adottando con cautela la tecnologia cloud nel tentativo di migliorare l’efficienza, soddisfare le aspettative in evoluzione dei clienti e affrontare le sfide normative. L’adozione dei servizi cloud offre alle banche l’opportunità di migliorare la propria agilità e reattività in un ambiente aziendale in rapida evoluzione. Tuttavia, le banche devono anche affrontare le complessità legate alla sicurezza dei dati e alla conformità normativa. Con l’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, le banche possono migliorare ulteriormente le proprie operazioni e offrire ai clienti esperienze superiori nell’era digitale.

