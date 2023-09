Samsung Galaxy Buds 2 Pro scontati per la stagione del rientro a scuola

Attenzione a tutti gli appassionati di cuffie! Samsung offre un'offerta fantastica sui Galaxy Buds 2 Pro giusto in tempo per la stagione del rientro a scuola. Gli auricolari wireless sono attualmente in vendita con uno sconto del 23%, portando il prezzo da $ 230 a $ 178. Questo è il prezzo più basso che abbiamo visto dal Black Friday. La cosa ancora migliore è che tutti e tre i colori dei Galaxy Buds 2 Pro sono inclusi nella vendita, con il modello bianco che costa un dollaro in meno rispetto alle opzioni grafite e viola bora.

I Galaxy Buds 2 Pro rappresentano un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti. Le versioni precedenti come i Galaxy Buds Live non avevano un'efficace cancellazione del rumore, mentre i Galaxy Buds Pro originali presentavano problemi con il blocco e la qualità del suono. Nella nostra recensione, abbiamo assegnato ai Galaxy Buds 2 Pro un punteggio di 86, elogiando le loro migliorate capacità di cancellazione del rumore e la migliore vestibilità. La durata della batteria, che dura circa cinque ore di ascolto continuo, rimane simile a quella del suo predecessore. Anche la qualità delle chiamate è rimasta costante.

Questi Galaxy Buds 2 Pro scontati fanno parte dell'evento "Smart Home" di Samsung su Amazon, che include altre interessanti offerte. Ad esempio, il monitor da gioco Odyssey G49 da 9 pollici è attualmente scontato del 29%, passando da $ 1,400 a $ 1,000. Inoltre, il Galaxy Watch 5 40mm LTE è disponibile a un prezzo scontato di $ 230, in calo rispetto a $ 330. Sono attualmente in vendita anche altri gadget Samsung, come il telefono cellulare Galaxy Z Flip 5G, il Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition e la scheda di memoria microSD Pro Ultimate.

