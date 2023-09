La battaglia tra i giganti degli smartphone: la spinta di Samsung con i telefoni pieghevoli

By

Secondo Counterpoint Research, Samsung e Apple sono gli attori dominanti nel mercato globale degli smartphone, con Samsung che supera leggermente Apple in termini di quota di mercato. Per consolidare ulteriormente la propria posizione sul mercato, Samsung si sta concentrando sugli smartphone pieghevoli.

Al recente evento "Unpacked" tenutosi in Corea del Sud, Samsung ha presentato i suoi nuovi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Questi dispositivi mostrano l'impegno di Samsung nei confronti della tecnologia pieghevole e rappresentano il futuro degli smartphone. Questa mossa di Samsung è rinfrescante, poiché porta qualcosa di nuovo e diverso nel mercato degli smartphone, che è stato dominato da dispositivi rettangolari con miglioramenti incrementali nella velocità del processore e nella qualità della fotocamera.

La sfida più grande per Samsung è conquistare gli utenti iPhone e convincerli a passare ai telefoni pieghevoli basati su Android. Apple ha creato un forte ecosistema di app, accessori e servizi in abbonamento esclusivi che rendono difficile la partenza degli utenti. Una popolare app di blocco per Apple è iMessage, che offre condivisione di immagini e video di alta qualità. Gli utenti Android, d'altra parte, riscontrano limitazioni quando inviano messaggi di immagini e video agli utenti iOS.

Anche se i telefoni pieghevoli di Samsung potrebbero non essere in grado di cambiare questo aspetto, possono rivolgersi agli utenti meno devoti all’ecosistema Apple e incoraggiarli a effettuare il passaggio. Samsung ha persino lanciato annunci che invitano gli utenti iPhone a passare ai loro dispositivi pieghevoli.

Tuttavia, Apple potrebbe sconvolgere i piani di Samsung rilasciando il proprio dispositivo pieghevole. Sebbene non ci sia alcuna conferma ufficiale, le voci suggeriscono che Apple stia prendendo in considerazione un iPad pieghevole. Apple ha una storia di osservazione del mercato e di azione quando è il momento giusto.

Il mercato dei telefoni pieghevoli è ancora relativamente piccolo rispetto al mercato complessivo degli smartphone, ma con Samsung in testa, la chiave sta nel convincere gli utenti di iPhone a cambiare. Resta da vedere se i telefoni pieghevoli di Samsung riusciranno a scuotere il mercato e ad attrarre una nuova ondata di utenti di smartphone.

Fonte: Yahoo Finance, Counterpoint Research