Samsung presenta il TV 98K da 8 pollici al CEDIA Expo

Samsung ha presentato al CEDIA Expo il suo più grande televisore disponibile fino ad oggi per i consumatori. Il QN990C è un enorme televisore 98K da 8 pollici, dotato del processore Neural Quantum 8K di Samsung e del sistema di retroilluminazione mini-LED. Il televisore vanta porte HDMI 2.1 e un sintonizzatore ATSC 3.0, che lo rendono a prova di futuro in termini di connettività. Tuttavia, la disponibilità di contenuti 8K nativi rimane limitata, richiedendo una conversione da risoluzioni inferiori. Il QN990C ha un prezzo di $ 39,999.99, attraente per gli installatori personalizzati e gli acquirenti che cercano configurazioni home theater premium.

Sebbene Samsung sia all’avanguardia nel presentare schermi 8K, il futuro di questa tecnologia è incerto. Altri produttori, come LG e TCL, hanno interrotto la produzione di modelli 8K. Inoltre, la mancanza di contenuti consumer con risoluzione nativa 8K rappresenta una sfida per un’adozione diffusa. Nonostante queste sfide, Samsung continua a impegnarsi per ampliare i confini della tecnologia TV.

Oltre a Samsung, Hisense ha presentato anche un televisore extra-large al CEDIA Expo. L'U8K scelto dall'editore è ora disponibile nella dimensione da 100 pollici, offrendo uno schermo leggermente più grande a un prezzo più conveniente di $ 9,999. Anche questa TV 4K arriverà presto sul mercato, fornendo un’opzione alternativa ai consumatori.

Sia Samsung che Hisense mirano a soddisfare le esigenze dei consumatori di fascia alta e degli installatori personalizzati che cercano schermi di dimensioni più grandi per esperienze coinvolgenti di intrattenimento domestico. Sebbene la tecnologia 8K continui ad evolversi, è importante considerare la disponibilità di contenuti nativi e il costo di adozione quando si considerano queste opzioni TV premium.

