Samsung annuncia un aggiornamento dell'interfaccia utente Watch 5 per gli orologi Galaxy

Samsung ha recentemente presentato l'aggiornamento One UI Watch 5, apportando numerose modifiche e miglioramenti alla propria linea di orologi Galaxy. Sebbene l'interfaccia utente e il design siano rimasti sostanzialmente invariati, questo aggiornamento si concentra sul miglioramento dell'esperienza utente complessiva introducendo modifiche interne. L'azienda ha gradualmente implementato l'aggiornamento One UI Watch 5 sugli smartwatch più vecchi e ora ha raggiunto gli utenti Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro in India.

Al momento l'aggiornamento è disponibile per la variante GPS del Galaxy Watch 5, mentre si prevede che la variante LTE riceverà l'aggiornamento nel prossimo futuro. Gli utenti possono scaricare l'aggiornamento tramite l'app Galaxy Wearable, con la versione firmware R9xxXXU1BWH5.

Una delle caratteristiche degne di nota dell'aggiornamento One UI Watch 5 è che si basa su Wear OS 4. Questo aggiornamento è relativamente grande, con una dimensione di download di circa 1.77 GB. Inoltre, include la patch di sicurezza di luglio 2023 e introduce nuove funzionalità come un layout aggiornato per i quadranti e uno sfondo basato su schede per le notifiche.

Il registro delle modifiche fornito da Samsung sul proprio sito Web ufficiale rivela una serie di miglioramenti inclusi nell'aggiornamento. Alcuni di questi miglioramenti includono un nuovo layout verticale per una selezione più semplice di quadranti e riquadri, un riquadro della batteria per monitorare i livelli della batteria dell'orologio, del telefono e dei Galaxy Buds e un riquadro del controller Buds migliorato con controllo audio a 360°.

Inoltre, l’aggiornamento apporta miglioramenti a Samsung Health, come il coaching migliorato del sonno, la registrazione automatica degli allenamenti in bicicletta e le zone di frequenza cardiaca personalizzate durante gli allenamenti di corsa. Introduce inoltre funzionalità come opzioni di backup e ripristino, controlli aggiuntivi delle chiamate dall'orologio e la possibilità di accedere ai controlli della fotocamera sull'orologio quando si utilizza Galaxy Z Flip5 o Fold5 in modalità Flex o Tenda. Altre modifiche offerte dall'aggiornamento includono la possibilità di dettare testo con input vocale, Bixby che legge le notifiche ad alta voce con la connettività delle cuffie, supporto per più timer, cura del dispositivo per monitorare lo stato della batteria e della memoria, gesti universali per il controllo touchless e l'aggiunta di Samsung Pay. caratteristica.

Nel complesso, l'aggiornamento One UI Watch 5 apporta numerosi miglioramenti e nuove funzionalità per migliorare l'esperienza complessiva di utilizzo degli orologi Galaxy. Gli utenti possono aspettarsi di vedere miglioramenti in varie aree come la selezione del quadrante e dei riquadri, il monitoraggio dello stato, le opzioni di backup e ripristino dei dati, i controlli delle chiamate e la sicurezza generale del dispositivo.

