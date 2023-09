Ottieni fino a $ 1,000 di sconto sulla serie Galaxy Tab S9 di Samsung

By

La Discover Week di Samsung è qui e stanno offrendo alcune fantastiche offerte sui loro ultimi gadget. Un'offerta che vale la pena esaminare è la promozione sulla serie Galaxy Tab S9, perfetta se hai bisogno di uno schermo più grande per le tue attività quotidiane.

Con questa promozione, Samsung riduce i prezzi fino a $ 1,000. Lo sconto più grande è disponibile per il Galaxy Tab S9 Ultra, con uno sconto enorme di $ 1,000. Il Galaxy Tab S9+ è scontato di $ 920 e il più piccolo Galaxy Tab S9 ottiene uno sconto di $ 770.

Per usufruire dello sconto completo, dovrai permutare un dispositivo. Samsung offre il valore di permuta più alto di $ 800 per Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S9+. Gli altri due modelli Tab S8 possono farti risparmiare $ 700 e il vecchio Galaxy Tab S7 ha un valore di $ 500. I valori di permuta per il Tab S9 diminuiscono leggermente, ma puoi comunque risparmiare molto permutando il tuo vecchio dispositivo.

Oltre allo sconto di permuta, Samsung offre un aggiornamento gratuito dello spazio di archiviazione. Ciò significa che tutti i modelli Tab S9 vedranno raddoppiare lo spazio di archiviazione, con il Tab S9 più piccolo che andrà da 128 GB a 256 GB e il Tab S9+ e Tab S9 Ultra che andranno da 256 GB a 512 GB. Il Tab S9 Ultra può persino arrivare a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, mentre il Tab S9 ottiene un aggiornamento della RAM da 8 GB a 12 GB. Questi aggiornamenti di spazio di archiviazione e RAM valgono fino a $ 120.

Come bonus, Samsung offre un componente aggiuntivo da $ 99 per il Galaxy Watch 6 se acquisti un dispositivo della serie Tab S9. Ciò equivale a uno sconto di $ 250 sullo smartwatch.

Con tutte le permute e gli sconti, puoi ottenere il Galaxy Tab S9 Ultra a pieno carico per soli $ 519, in calo rispetto al prezzo originale di $ 1,619.

Non perdere queste fantastiche offerte e promozioni. Visita il link sottostante per ulteriori informazioni.

