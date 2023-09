Il Galaxy Ring di Samsung debutterà insieme al Galaxy S24

By

Si prevede che l'attesissimo Galaxy Ring di Samsung farà il suo debutto all'inizio del prossimo anno, rubando potenzialmente i riflettori al Galaxy S24 al prossimo evento di Samsung. Il noto leaker Ice Universe ha scatenato la speculazione secondo cui lo Smart Ring sarà lanciato insieme alla serie S24, ma sfortunatamente al momento si sa poco del dispositivo.

Secondo precedenti indiscrezioni, il Galaxy Ring sarebbe dotato di sensori in grado di raccogliere dati sanitari e trasmetterli a uno smartphone, in modo simile al popolare Oura Ring. Un brevetto trapelato indica inoltre che il Galaxy Ring fungerà da strumento per il monitoraggio, la misurazione, il monitoraggio della salute e il caricamento di informazioni relative al fitness e al sonno.

Sembra che Samsung si stia ispirando al design di successo di Oura, anche se vale la pena notare che Ice Universe parla molto bene dell'anello nonostante le sue caratteristiche limitate. Tuttavia, il Galaxy Ring non è l'unico dispositivo indossabile su cui Samsung ha lavorato. L'azienda ha anche brevettato i Galaxy Glasses, un dispositivo multifunzionale che include visori per realtà virtuale, visori per realtà aumentata, cuffie, smartphone e occhiali intelligenti.

Questi Galaxy Glasses potrebbero potenzialmente servire come risposta di Samsung all'Apple Vision Pro e sono potenzialmente ancora più intriganti del Galaxy Ring. Tuttavia, non è chiaro quando e se i Galaxy Glasses arriveranno effettivamente sul mercato.

Nel complesso, l'incursione di Samsung nella tecnologia indossabile con Galaxy Ring e Galaxy Glasses dimostra l'impegno dell'azienda nell'espansione della propria offerta di prodotti nei settori tecnologico e sanitario. Sarà interessante vedere come questi dispositivi verranno accolti dai consumatori e come si comporteranno rispetto alla concorrenza.

Definizioni:

– Galaxy Ring: un prossimo dispositivo indossabile di Samsung che si dice sia dotato di sensori di salute e capacità di raccolta dati simili all'Oura Ring.

– Galaxy S24: il prossimo smartphone di punta della serie Galaxy S di Samsung.

– Oura Ring: un popolare dispositivo indossabile che traccia e monitora i dati relativi alla salute e al sonno.

– Galaxy Glasses: un dispositivo multifunzionale di Samsung che include visori per realtà virtuale, visori per realtà aumentata, cuffie, smartphone e occhiali intelligenti.

Fonte: Sam Mobile