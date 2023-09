Samsung rilascia la One UI 6.0 Beta per Galaxy A34

Samsung ha recentemente lanciato l'attesissima beta One UI 6.0 per il suo smartphone Galaxy A34 nel Regno Unito. Questa versione beta, denominata A346BXXU4ZWI1, pesa circa 2 GB e viene fornita in bundle con l'ultimo sistema operativo Android 14.

Sebbene il programma beta sia iniziato nel Regno Unito, si prevede che presto si espanderà anche in altri paesi come Cina, India, Corea, Germania e Polonia. Ciò significa che anche gli utenti Galaxy A34 in queste regioni possono aspettarsi di testare le nuove funzionalità e i miglioramenti introdotti in One UI 6.0.

Per partecipare al programma beta, i possessori di Galaxy A34 devono prima installare l'app Samsung Members sui propri dispositivi. Da lì, possono facilmente richiedere il programma beta e attendere che l'aggiornamento diventi disponibile nella sezione Aggiornamento software nelle Impostazioni del proprio dispositivo.

Il programma beta Galaxy A34 One UI 6.0 segue i programmi beta di successo condotti per la serie Galaxy S23 e Galaxy A54. Samsung è nota per coinvolgere attivamente i propri utenti nel processo di test e miglioramento, garantendo ai propri clienti un'esperienza software più stabile e raffinata.

Con One UI 6.0, Samsung mira a migliorare l'esperienza utente complessiva introducendo nuove funzionalità, migliorando le prestazioni e la sicurezza e ottimizzando l'interfaccia utente. Come aggiornamento importante della precedente One UI 5.5, si prevede che apporterà miglioramenti significativi e un nuovo look al Galaxy A34.

