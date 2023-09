Galaxy S23 e Galaxy S22 negli Stati Uniti ricevono l'aggiornamento di sicurezza Android di settembre

By

Samsung ha iniziato a lanciare l'aggiornamento di sicurezza Android di settembre per le serie Galaxy S23 e Galaxy S22 negli Stati Uniti. L'aggiornamento risolve un totale di 62 vulnerabilità, la maggior parte delle quali classificate con un livello di gravità elevato. Gli abbonati Verizon con i modelli di telefoni Galaxy di punta del 2023 e del 2022 sono stati i primi a ricevere l'aggiornamento, che ora è diventato disponibile per altri importanti provider wireless statunitensi.

Delle 62 patch di sicurezza, 19 sono state fornite da Google, di cui 4 classificate come critiche e 19 come elevate. La divisione semiconduttori di Samsung ha contribuito con due patch basse e due moderate. Samsung stessa è stata responsabile di 35 patch, risolvendo le vulnerabilità in varie applicazioni e funzionalità tra cui l'app Samsung Keyboard, le impostazioni di sicurezza, Dual Messenger, Samsung Knox AI, app di telefono e di messaggistica e altro ancora.

La linea Galaxy S23 riceverà la versione firmware S91xUSQS1AWHD dell'aggiornamento, mentre la serie Galaxy S22 riceverà la versione S90xBXXS6CWH6, che pesa 235 MB. In Canada, anche i possessori del Galaxy A52 di fascia media di diversi operatori di telefonia mobile ricevono la patch di sicurezza di settembre con la versione firmware A526WVLSAEWH1.

È importante non trascurare questi aggiornamenti poiché risolvono le vulnerabilità che potrebbero potenzialmente consentire l’accesso non autorizzato alle informazioni personali. Per installare l'aggiornamento, gli utenti possono accedere a Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Fonte: SamMobile [fonte non fornita]