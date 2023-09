Scopri i saldi Samsung: le migliori offerte su telefoni, TV e altro ancora

By

La vendita Samsung Discover è ora aperta a tutti dopo un breve periodo di accesso anticipato. Con un'ampia gamma di prodotti in offerta, inclusi telefoni, TV, elettrodomestici, dispositivi indossabili e altra tecnologia all'avanguardia, ce n'è per tutti i gusti.

Un affare straordinario è il Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile a partire da $ 399 con una permuta idonea. Oltre al prezzo scontato, i clienti riceveranno anche un upgrade gratuito per il doppio storage. Questa è un'eccellente opportunità per ottenere uno dei telefoni di punta di Samsung a un prezzo fantastico, anche se per la permuta è necessario un dispositivo moderno e premium.

Per chi ha un budget più limitato, il Samsung Galaxy A54 è disponibile a partire da $ 124.99. Ciò include uno sconto automatico di $ 75 sul prezzo originale di $ 449.99, nonché un credito di permuta potenziato fino a $ 250. Il Galaxy A54 è uno smartphone ben realizzato e completo di tutte le funzionalità che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Oltre ai telefoni, i saldi Discover Samsung includono anche offerte sui televisori. I clienti possono usufruire di sconti fino a $ 4,000 su TV QLED, OLED e 8K. Che tu stia cercando immagini di alta qualità, colori vivaci o la tecnologia più recente, c'è un'offerta TV che fa per te.

Con altre offerte e offerte lampo che verranno lanciate nei prossimi giorni, vale la pena sfogliare l'intera vendita Discover Samsung per trovare le migliori offerte adatte alle tue esigenze. Tieni d'occhio i nostri aggiornamenti durante la settimana mentre mettiamo in evidenza le migliori offerte.

Fonte:

– TechRadar

– Samsung Scopri la vendita

–Samsung Galaxy S23 Ultra

–Samsung Galaxy A54

– TV QLED, OLED e 8K

(Nota: l'articolo sorgente e gli URL diretti sono stati rimossi secondo le istruzioni.)