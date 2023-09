Apple collabora con Samsung per i pannelli OLED della serie iPhone 15

Secondo recenti rapporti, Apple si affiderà a Samsung per fornire la maggior parte dei pannelli OLED per la prossima serie iPhone 15. Questa decisione è arrivata dopo che i pannelli OLED di BOE non hanno superato il test di controllo qualità di Apple, portando l'azienda americana a rivolgersi al suo partner coreano.

Originariamente, LG e Samsung avrebbero dovuto fornire display OLED LTPO per iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, mentre BOE avrebbe dovuto fornire pannelli per schermi OLED LTPS su iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Tuttavia, Apple ha scoperto che i prodotti BOE non soddisfacevano le loro esigenze, spingendola a ridistribuire i propri ordini all'ultimo minuto. Le voci suggerivano che BOE stesse riscontrando problemi con i buchi per Face ID, con conseguente decisione di Apple di riassegnare gli ordini.

Se BOE riuscirà a risolvere questi problemi entro la fine, potrebbe comunque ricevere alcuni ordini per unità da produrre nel 2024. Tuttavia, non è chiaro se BOE sarà in grado di soddisfare gli standard di Apple.

Apple presenterà i dispositivi iPhone 15 oggi alle 10:15 PDT e ci sarà un live streaming per gli spettatori. Ecco cosa possiamo aspettarci dai telefoni iPhone XNUMX standard e dalle varianti Pro.

Definizioni:

– OLED: diodo organico a emissione di luce, una tecnologia di visualizzazione che offre colori vivaci e neri profondi emettendo luce direttamente dai singoli pixel.

– LTPO: ossido policristallino a bassa temperatura, una versione della tecnologia TFT (thin-film transistor) che consente una migliore efficienza energetica e frequenze di aggiornamento variabili sui display.

– LTPS: polisilicio a bassa temperatura, un materiale semiconduttore utilizzato in alcuni pannelli di visualizzazione per migliorare la qualità dell'immagine e ridurre il consumo energetico.

– Face ID: la tecnologia di riconoscimento facciale di Apple utilizzata per l'autenticazione sicura sui propri dispositivi.

Fonti: BBC, The Verge