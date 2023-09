Gli utenti di Samsung Galaxy Watch 6 segnalano problemi con il cinturino

Gli utenti del Samsung Galaxy Watch 6 hanno riscontrato problemi con il nuovo design del cinturino, che utilizza un pulsante anziché un perno per la rimozione. Sebbene il nuovo design avesse lo scopo di fornire un metodo più conveniente per fissare il cinturino, ha comportato conseguenze indesiderate.

Alcuni utenti hanno scoperto che la pressione accidentale dei pulsanti può causare l'allentamento del cinturino. Ciò si verifica in genere quando si esercita una pressione sul polso che attiva inavvertitamente il pulsante situato sul lato interno del cinturino. Questo problema è stato sollevato da diversi possessori di Galaxy Watch 6 su piattaforme come Reddit.

Tuttavia, vale la pena notare che non tutti gli utenti riscontrano questo problema. Alcuni non hanno segnalato problemi con il nuovo design del cinturino. Per coloro che incontrano difficoltà, alcuni suggeriscono di evitare di indossare l'orologio appena sopra l'osso del polso per ridurre al minimo il rischio di premere inavvertitamente il pulsante.

Una potenziale soluzione a questo problema è quella di tornare ai cinturini più vecchi che utilizzano il meccanismo a perno, che sono ancora compatibili con il Galaxy Watch 6. Inoltre, i nuovi cinturini a pulsanti possono essere utilizzati anche con modelli precedenti come il Galaxy Watch 5. , offrendo una potenziale soluzione alternativa a coloro che devono affrontare problemi.

Samsung Galaxy Watch 6: panoramica delle funzionalità

La gamma Samsung Galaxy Watch 6 è composta da due modelli: Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic.

Il Galaxy Watch 6 Classic ha riportato in auge una caratteristica amata, la ghiera fisica girevole, che consente una navigazione più semplice. Entrambi i modelli sono dotati di display Super AMOLED Always On, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria integrata e offrono fino a 40 ore di durata della batteria.

Fonte:

- Rapporti degli utenti di Samsung Galaxy Watch 6 sui problemi del cinturino

– Caratteristiche e specifiche del Samsung Galaxy Watch 6