Come Samsung stabilisce lo standard per gli smartwatch Android

Samsung è emersa come leader nel settore degli smartwatch, in particolare per gli utenti Android. Mentre altri produttori di smartwatch faticano a fornire un'esperienza fluida, la serie Galaxy Watch di Samsung si distingue come l'opzione più matura e raffinata se abbinata a un telefono Android.

L'ultima generazione, Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic, dimostra l'impegno di Samsung verso l'eccellenza. L'edizione Classic, in particolare, reintroduce l'amata lunetta girevole, rendendo la navigazione più intuitiva sullo schermo compatto dell'orologio.

L'attenzione ai dettagli di Samsung è evidente nel design e nella funzionalità degli orologi. Le cornici più sottili conferiscono agli orologi un aspetto più snello e i display più grandi offrono maggiore comodità pur mantenendo un ingombro compatto. Il Galaxy Watch 6 Classic, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, conferisce un peso rassicurante.

Sotto il cofano, la serie Galaxy Watch 6 presenta un nuovo chip Exynos W930, che lo rende fino al 18% più veloce rispetto ai suoi predecessori. Abbinati all'overlay Wear OS 4 di Google e all'overlay One UI 5 di Samsung, gli orologi offrono una risposta più rapida alle app e transizioni di navigazione più fluide.

Per sfruttare appieno le funzionalità di benessere della serie Galaxy Watch 6, si consiglia di associare l'orologio a un telefono Samsung Galaxy e installare la versione più recente dell'app Samsung Health Monitor. Gli orologi offrono un'ampia gamma di strumenti per il benessere, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, le letture dell'elettrocardiogramma (ECG) e l'analisi dei dati corporei.

Tuttavia, vale la pena notare che nei test le letture della frequenza cardiaca del Galaxy Watch 6 e del Galaxy Watch 6 Classic hanno occasionalmente restituito risultati leggermente inferiori rispetto ad altri dispositivi. Inoltre, alcune funzionalità come l'allenamento del sonno richiedono almeno 7 giorni di dati per fornire informazioni accurate.

Samsung ha anche apportato notevoli miglioramenti alla durata della batteria. Il Galaxy Watch 6 Classic può durare fino a due giorni con un uso moderato e ha ancora circa il 54% di batteria rimanente al termine di un ciclo di 12 ore. Tuttavia, la ricarica giornaliera è ancora necessaria, soprattutto se si utilizza il monitoraggio del sonno.

Nel complesso, la serie Galaxy Watch 6 di Samsung stabilisce uno standard elevato per gli smartwatch Android. La sua perfetta integrazione con i telefoni Android, il design raffinato, le prestazioni migliorate e le funzionalità complete per il benessere lo rendono la scelta migliore nel mercato degli smartwatch.

Fonte:

Mathur, Vishal. (2023, 8 settembre). Il modo in cui Samsung detta l'esperienza definita da hardware, software, app e tracciamento costituisce un esempio per altri produttori di smartwatch. Estratto da [fonte]