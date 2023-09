Samsung Galaxy Watch 6: una nuova aggiunta al mercato degli smartwatch

Il Samsung Galaxy Watch 6 è l'ultima aggiunta alla linea di smartwatch Samsung. Mentre Apple domina il mercato con il suo orologio dalla forma quadrata, Samsung si posiziona come alternativa Android per chi cerca un orologio premium con qualità costruttiva, design ed esperienza software eccellenti. Tuttavia, la concorrenza sta diventando più dura poiché anche altri marchi come WearOS, Fitbit, Pixel Watch 2 e Fossil di Google sono in lizza per un posto nel mercato degli smartwatch.

Il Watch 6 conserva molte delle caratteristiche del suo predecessore, il Watch 5, ma con alcune modifiche degne di nota. Le cornici sono ora più sottili, consentendo un display più grande e migliori prestazioni della batteria senza aumentare le dimensioni dell'orologio. Il Watch 6 vanta anche un nuovo chip Exynos W930, che lo rende circa il 18% più veloce rispetto ai modelli precedenti.

In termini di funzionalità sanitarie, Watch 6 è dotato di un biosensore 3 in 1 che consente calcoli BMR, ECG e misurazioni della frequenza cardiaca. Include anche GPS integrato e vetro zaffiro per una maggiore durata. In particolare, l’orologio ora tiene traccia delle mestruazioni attraverso il monitoraggio del ciclo basato sulla temperatura.

Samsung ha apportato miglioramenti anche al suo software. Watch 6 è alimentato da Wear OS 4 di Google e One UI 5 Watch di Samsung, offrendo un'esperienza utente fluida. Inoltre, Samsung Pay è stato rinominato Samsung Wallet e le funzionalità SOS di emergenza sono state migliorate.

La durata della batteria è sempre stata un aspetto cruciale degli smartwatch e la batteria da 6 mAh del Watch 425 ha prestazioni leggermente migliori rispetto al suo predecessore. Tuttavia, vale la pena notare che l'orologio funziona meglio se abbinato a uno smartphone Samsung, poiché la combinazione fornisce un'esperienza più integrata.

Nel complesso, il Watch 6 sembra essere un'aggiunta promettente al mercato degli smartwatch. Il suo design elegante, le funzionalità migliorate e la compatibilità con gli smartphone Samsung lo rendono la scelta migliore per gli utenti Android. Tuttavia, sarà necessaria una revisione completa per determinare se supera davvero il suo predecessore, il Watch 5, e come si confronta con altri smartwatch sul mercato.

