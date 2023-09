Saldi autunnali Samsung: Galaxy Watch 6 per $ 100 con l'acquisto di un nuovo telefono

Samsung sta attualmente offrendo un accordo allettante come parte del loro evento di saldi autunnali. I clienti possono acquistare un Samsung Galaxy Watch 6 per soli $ 100 quando acquistano un nuovo telefono. I telefoni idonei per questo pacchetto includono il Samsung Galaxy S23 Ultra e il Samsung Galaxy Z Fold 5.

Il Samsung Galaxy Watch 6, lanciato ad agosto con un prezzo iniziale di $ 300, è ora disponibile ad un prezzo notevolmente ridotto di $ 100 attraverso questa offerta. Questo accordo è una grande opportunità per coloro che stanno pensando di acquistare uno smartwatch insieme al loro nuovo telefono. Il risparmio varierà a seconda delle dimensioni dell'orologio e della scelta tra le opzioni di connettività Bluetooth o LTE.

Per la dimensione base da 40 mm con connettività Bluetooth, il prezzo come parte del pacchetto è di $ 100. L'aggiornamento all'opzione da 44 mm costerà $ 110, in calo rispetto al prezzo originale di $ 330. Per quanto riguarda LTE, le varianti da 40 mm e 44 mm sono disponibili rispettivamente a 120 e 130 dollari. La versione top dell’orologio, che ha un prezzo al dettaglio di 330 dollari, può ora essere acquistata per 130 dollari, con un risparmio di 250 dollari.

Se uno smartwatch non interessa, i clienti hanno anche la possibilità di acquistare i Galaxy Buds 2 Pro a un prezzo scontato di $ 50, con un risparmio di $ 130, quando acquistano un telefono. Questi auricolari wireless sono disponibili in bianco, viola o grafite.

In alternativa, i clienti possono scegliere di aggiungere un Galaxy Tab S9 alla propria collezione Android. Con questo accordo, possono risparmiare fino a $230 sul tablet beige da 256 GB. Il prezzo originale del tablet è di 920 dollari, ma con questa offerta costerà solo 690 dollari, a condizione che l'acquisto includa il Galaxy S23 Ultra.

Questo evento di saldi autunnali Samsung offre ai clienti interessanti opportunità di risparmiare su vari prodotti Samsung. Che si tratti di un nuovo telefono, di uno smartwatch, di auricolari wireless o di un tablet, ci sono sconti disponibili per ogni preferenza. Non perderti queste interessanti offerte.

Fonte:

– Evento di saldi autunnali Samsung.