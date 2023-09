Samsung Galaxy S24 Ultra: trapelate le specifiche chiave del prossimo flagship

By

Un informatore ha condiviso le specifiche chiave dell'attesissimo Samsung Galaxy S24 Ultra, suggerendo che lo smartphone di punta sarà un dispositivo incentrato sulla produttività. Secondo la fuga di notizie, il Galaxy S24 Ultra dovrebbe includere il SoC Snapdragon 8 Gen 3 e una configurazione quadrupla della fotocamera posteriore guidata da una fotocamera principale da 200 megapixel. Si dice anche che sia dotato di un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e cornici in titanio.

Le presunte specifiche sono state condivise dall'informatore Yogesh Brar (@heyitsyogesh) su X (ex Twitter). La fuga di notizie suggerisce che il Galaxy S24 Ultra funzionerà su Android 14 basato su One UI 6 e sfoggerà un display QHD+ Dynamic AMOLED LTPO da 6.8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ad alimentare il dispositivo sarà probabilmente il SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, ancora da annunciare, che è un aggiornamento del SoC Snapdragon 8 Gen 2 presente nell'attuale serie Galaxy S23.

In termini di capacità della fotocamera, si dice che il Galaxy S24 Ultra vanti una configurazione quadrupla della fotocamera posteriore. Si dice che la fotocamera principale abbia un impressionante sensore da 200 megapixel, accompagnato da un teleobiettivo da 50 megapixel, un sensore da 12 megapixel e un sensore da 10 megapixel. Per selfie e chat video è prevista una fotocamera frontale da 12 megapixel.

Continuando la tendenza del suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra sarà probabilmente dotato di una batteria da 5,000 mAh con supporto di ricarica rapida da 45 W. Inoltre, si dice che Samsung utilizzi telai in titanio per una maggiore durata, una deviazione dal telaio in alluminio visto nei precedenti modelli Galaxy S.

Sebbene la data di uscita esatta della serie Galaxy S24 non sia ancora nota, dovrebbe essere lanciata a gennaio o febbraio del prossimo anno. Secondo quanto riferito, il Galaxy S24 Ultra sarà disponibile in due configurazioni: 12 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione.

Con l'avvicinarsi della data di lancio, maggiori dettagli sul Galaxy S24 Ultra dovrebbero emergere online. Gli appassionati Samsung potranno aspettarsi ulteriori informazioni sul portatile nei prossimi mesi.

Fonti: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) su X (ex Twitter), evento Galaxy Unpacked a febbraio di quest'anno.