Samsung Galaxy S23 FE 5G: prezzo, specifiche e data di rilascio trapelati

Samsung è pronta a rilasciare il Galaxy S23 FE 5G come alternativa economica alla sua serie di punta Galaxy S23. Anche se la data di lancio ufficiale non è stata ancora confermata, il telefono è stato avvistato su siti di certificazione, suggerendo che il rilascio sia imminente. L'ultima fuga di notizie rivela i prezzi e le opzioni di archiviazione del Galaxy S23 FE 5G.

Secondo l’informatore Abhishek Yadav, il Galaxy S23 FE 5G avrà un prezzo di Rs. 54,999 per la variante di archiviazione da 128 GB e Rs. 59,999 per il modello di archiviazione da 256 GB in India. Ciò posiziona il Galaxy S23 FE 5G come un’opzione più conveniente rispetto al normale Galaxy S23, che parte da Rs. 74,999.

Si dice che il Galaxy S23 FE 5G sia dotato di un display AMOLED dinamico da 6.4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Si prevede che funzionerà su Android 13 e riceverà quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza. Il dispositivo potrebbe essere alimentato da un SoC Exynos 2200, anche se si dice che la variante americana sia dotata del SoC Snapdragon 8 Gen 1.

In termini di capacità della fotocamera, si ipotizza che il Galaxy S23 FE 5G disponga di una tripla configurazione della fotocamera posteriore con una fotocamera primaria da 50 megapixel, una fotocamera secondaria da 8 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. Per i selfie, potrebbe essere dotata di una fotocamera frontale da 10 megapixel. Si dice che la capacità della batteria sia di 4,500 mAh e si prevede che il dispositivo supporti la ricarica cablata a 25 W e la ricarica wireless.

Il Galaxy S23 FE 5G mira a fornire agli utenti un'opzione più conveniente pur offrendo caratteristiche e specifiche chiave presenti nella serie di punta Galaxy S23. Con il suo prezzo competitivo e le sue specifiche impressionanti, è probabile che attiri i consumatori che cercano uno smartphone di alta qualità a un costo inferiore.

