Si dice che Samsung Galaxy A25 5G verrà lanciato presto: cosa aspettarsi

Secondo alcune indiscrezioni, il successore del Samsung Galaxy A24 potrebbe arrivare presto. Il prossimo dispositivo, che si dice si chiamerà Samsung Galaxy A25 5G, è stato ora elencato sul sito Web di benchmarking Geekbench, dandoci alcune informazioni sulle sue specifiche.

In base all'elenco, il Samsung Galaxy A25 5G dovrebbe essere dotato di un SoC Exynos 1280 octa-core abbinato a un massimo di 8 GB di RAM. Si dice inoltre che il telefono sia dotato di una tripla fotocamera posteriore e di un notch a goccia sul display.

L'elenco di Geekbench rivela che il presunto Galaxy A25 5G ha il numero di modello SM-A256B e potrebbe avere fino a 8 GB di RAM. Si prevede che funzioni immediatamente su One UI 14 basato su Android 6.0. L'elenco suggerisce inoltre che il dispositivo avrà un totale di sei core con clock a 2.00 GHz e due core a 2.40 GHz, che si ritiene facciano parte del SoC Exynos 1280.

Sul sito di benchmarking Geekbench, il Samsung Galaxy A25 5G avrebbe ottenuto 973 punti nel test single-core e 2,106 nel test multi-core. Sfortunatamente l'elenco non fornisce ulteriori dettagli sul dispositivo.

In termini di design, i render trapelati del Samsung Galaxy A25 5G suggeriscono una variante di colore nero. Lo smartphone sembra somigliare al Galaxy S23 5G, caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore verticale alloggiata in tre slot circolari separati situati nell'angolo in alto a sinistra del pannello posteriore. Si prevede che la parte anteriore del dispositivo mostrerà un notch a goccia.

I rendering trapelati indicano anche che il Samsung Galaxy A25 5G avrà il pulsante di accensione e il bilanciere del volume sul lato destro, mentre il lato sinistro conterrà probabilmente lo slot per la scheda SIM. Nella parte inferiore, il telefono è dotato di una porta USB Type-C e di un jack per cuffie da 3.5 mm. Inoltre, il telefono potrebbe potenzialmente offrire un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Nel complesso, il Samsung Galaxy A25 5G sembra essere un'aggiunta interessante alla linea di smartphone Samsung. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Samsung riguardo la data di lancio o le specifiche complete del dispositivo. Tuttavia, in base alle informazioni trapelate, il Samsung Galaxy A25 5G sembra essere un promettente smartphone di fascia media con caratteristiche impressionanti.

Fonti: Geekbench, MySmartPrice