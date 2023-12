Nuovi finanziamenti per il Mars Rover del Regno Unito per aumentare il potenziale scientifico

Un team guidato dall’Università di Aberystwyth nel Regno Unito ha ricevuto 10 milioni di sterline per sostituire i componenti russi in un rover su Marte e massimizzarne le capacità scientifiche. Il finanziamento verrà utilizzato per costruire lo spettrometro a infrarossi per ExoMars (ISEM), denominato Enfys, che significa "arcobaleno" in gallese. Enfys lavorerà insieme al sistema di telecamere panoramiche del rover, PanCam, progettato e costruito dallo stesso team presso il Mullard Space Science Laboratory dell'University College di Londra.

Enfys avrà la capacità di identificare i minerali utilizzando la tecnologia a infrarossi, consentendo al rover di perforare campioni che possono essere analizzati da altri strumenti a bordo. Questo progresso nelle capacità del rover migliorerà significativamente la sua potenza scientifica, fornendo preziose informazioni sulla ricerca di segni di vita sul Pianeta Rosso.

“Siamo entusiasti di applicare l’esperienza acquisita da PanCam a Enfys, espandendo il potenziale scientifico del rover”, ha affermato il professor Andrew Coates del Mullard Space Science Laboratory dell’UCL. “Il nostro team non vede l’ora di condurre attività scientifiche e operazioni congiunte con Enfys nell’ambiente difficile della superficie marziana”.

Il dottor Matt Gunn dell'Università di Aberystwyth, il ricercatore principale di Enfys, ha espresso gratitudine per l'opportunità di utilizzare la conoscenza acquisita dallo sviluppo e dal test di PanCam per sviluppare questo nuovo strumento per la missione.

L'investimento del governo britannico nel progetto del rover su Marte attraverso l'Agenzia spaziale britannica ha ora raggiunto un totale di 377 milioni di sterline. L’ultima iniezione di finanziamenti mira a rafforzare la collaborazione all’interno del settore spaziale e dell’economia del Regno Unito, promuovendo al contempo la tecnologia spaziale di livello mondiale del paese e promuovendo la comprensione del potenziale di Marte per sostenere la vita.

Il lancio del rover era originariamente previsto per settembre 2022, ma ha subito ritardi a causa dell'annullamento della collaborazione con l'agenzia spaziale russa a seguito dell'invasione illegale dell'Ucraina. Il rover costruito nel Regno Unito, costruito da Airbus a Stevenage, rimane un pezzo di tecnologia pionieristica nell’esplorazione spaziale.

FAQ:

D: Qual è lo scopo del finanziamento assegnato alla squadra del Regno Unito?

R: Il finanziamento verrà utilizzato per sostituire i componenti russi nel rover su Marte e costruire lo spettrometro a infrarossi per ExoMars (ISEM), migliorando il potenziale scientifico del rover.

D: Qual è il nome dello spettrometro a infrarossi in fase di sviluppo?

R: Lo spettrometro a infrarossi si chiama Enfys, che significa "arcobaleno" in gallese.

D: In che modo Enfys contribuirà alla missione?

R: Enfys identificherà i minerali utilizzando la tecnologia a infrarossi, consentendo al rover di perforare campioni che possono essere analizzati da altri strumenti a bordo.

D: Qual è il significato di questi finanziamenti per il settore spaziale del Regno Unito?

R: Il finanziamento rafforzerà la collaborazione all’interno del settore spaziale e dell’economia del Regno Unito, promuovendo al tempo stesso la tecnologia spaziale di livello mondiale del paese.

D: Perché il lancio del rover è stato ritardato?

R: Il lancio è stato ritardato a causa della cancellazione della collaborazione con l'agenzia spaziale russa in seguito all'invasione illegale dell'Ucraina.