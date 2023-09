Jagex rimuove le funzionalità Pay-to-Win dall'Hero Pass di RuneScape

By

Lo sviluppatore di RuneScape, Jagex, ha risposto alla reazione negativa della community del gioco e ha rimosso i controversi componenti pay-to-win dal suo Hero Pass appena lanciato. L'Hero Pass, commercializzato come un "sistema di ricompensa sempre attivo", ha ricevuto feedback estremamente negativi da parte dei giocatori, in particolare per quanto riguarda la possibilità di acquistare emblemi e livelli di Underworld all'interno del pass. Inoltre, anche le modifiche agli potenziamenti dei contenuti e al sistema di sfida giornaliera hanno causato malcontento tra i giocatori.

Jagex inizialmente ha rilasciato un aggiornamento in risposta al feedback dei giocatori, ma ha subito riconosciuto il proprio errore in un altro aggiornamento, affermando: "Abbiamo sbagliato". Lo sviluppatore riconosce che il lancio dell'Hero Pass ha alienato e frustrato molti giocatori e si scusa per il loro errore di valutazione. Jagex ora riconosce la necessità di ascoltare la comunità, riflettere sulle proprie azioni e apportare le modifiche necessarie.

Per rispondere a queste preoccupazioni, Jagex ha prontamente apportato diverse modifiche urgenti al gioco. La possibilità di acquistare livelli del Pass Eroe ed emblemi di Underworld è stata immediatamente rimossa, mentre i potenziamenti dei contenuti verranno completamente eliminati dal Pass Eroe la prossima settimana. Inoltre, i potenziamenti XP non saranno più inclusi nel percorso delle ricompense Premier e saranno ottenibili solo attraverso il gioco per tutti i giocatori. Il sistema della sfida giornaliera verrà ripristinato nelle prossime settimane e le ricompense del Pass Eroe verranno ribilanciate per renderle più accessibili.

Jagex mira a ricostruire la fiducia con la community attraverso questi cambiamenti, riconoscendo che la scorsa settimana ha causato un danno significativo al rapporto giocatore-sviluppatore. I giocatori insoddisfatti dell'acquisto del Premier Pass possono richiedere un rimborso contattando l'assistenza clienti.

Sebbene questo aggiornamento sia stato accolto favorevolmente dalla comunità nel suo insieme, Jagex riconosce che i cambiamenti a lungo termine potrebbero richiedere tempo. Hanno in programma di lavorare a stretto contatto con la community per ripensare e iterare il design dell'Hero Pass, assicurandosi che le modifiche apportate siano in linea con le aspettative e i desideri dei giocatori.

