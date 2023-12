Pomodoro smarrito ritrovato nello spazio: risolto lo smarrimento dell'astronauta

Con un sorprendente colpo di scena, è stato finalmente ritrovato un pomodoro smarrito sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo strano incidente ruota attorno a un piccolo pomodoro che faceva parte di un esperimento di giardinaggio condotto sulla ISS. Il pomodoro era in possesso dell'astronauta della NASA Frank Rubio, recentemente tornato sulla Terra dopo un lungo soggiorno nello spazio.

Durante l'esperimento Veg-05, condotto nel marzo 2023, Rubio ha in qualche modo perso le tracce del pomodoro rosso pettirosso nell'ambiente privo di peso della ISS. Posizionato in un luogo dove tutto galleggia, non sorprende che anche gli oggetti apparentemente banali richiedano un'accurata conservazione per evitare che vadano alla deriva.

La NASA ha chiarito che non tutte le verdure coltivate sulla ISS sono destinate al consumo. Molti vengono rimandati sulla Terra per una valutazione scientifica. Tuttavia, Rubio ha dovuto affrontare gli scherzi degli altri membri dell'equipaggio che lo hanno scherzosamente accusato di indulgere nel pomodoro scomparso mentre era nello spazio. Negando queste affermazioni, Rubio ha espresso la sua confusione, affermando di aver trascorso innumerevoli ore alla ricerca del pomodoro perduto e di credere fermamente che alla fine sarebbe riemerso.

Fortunatamente per Rubio, la sua tenacia ha dato i suoi frutti. Durante un recente evento in live streaming che celebrava i 25 anni di operazioni della ISS, l’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli ha annunciato trionfalmente la scoperta del pomodoro. Sebbene le condizioni del pomodoro non siano state approfondite, è lecito ritenere che, dopo otto mesi di clandestinità, sarebbe piuttosto gommoso.

Il coinvolgimento di Rubio nello studio Veg-05 evidenzia gli ambiziosi piani della NASA di coltivare cibo fresco per gli astronauti durante i viaggi spaziali. L’obiettivo primario di questa ricerca è stabilire un sistema sostenibile per la produzione alimentare continua, riducendo la dipendenza dalle missioni di rifornimento. Nonostante abbia incontrato ostacoli come cali inaspettati di umidità durante il ciclo di crescita dei semi in germinazione, l’esperimento ha fornito dati preziosi sulla resilienza delle piante nello spazio.

Questo incidente fa eco a casi precedenti di oggetti scomparsi nello spazio, inclusa una borsa degli attrezzi andata perduta fuori dalla ISS. Serve a ricordare che, anche con tecnologie avanzate e astronauti altamente qualificati, la vastità dello spazio può portare a spostamenti errati.

Forse, in futuro, la scoperta di questo pomodoro perduto ispirerà la creazione di una nuova delizia cosmica: i pomodori essiccati nello spazio.