Rumors su Nintendo Switch 2: la demo di Breath of the Wild ha mostrato grafica e tempi di caricamento migliorati

Recentemente sono circolate voci sulla prossima console di Nintendo, provvisoriamente chiamata "Switch 2". Secondo quanto riportato da Eurogamer e VGC, sviluppatori selezionati hanno avuto l'opportunità di provare la console durante la Gamescom 2023. La demo presentava una versione migliorata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sebbene all'epoca non fossero state fornite specifiche sui miglioramenti.

Nuovi dettagli sono emersi da un recente podcast di Nate the Hate. L'host ha affermato che la demo tecnica della Gamescom mostrava Breath of the Wild in esecuzione a 4K 60fps, con il notevole miglioramento rappresentato dall'eliminazione dei tempi di caricamento. È importante chiarire che queste voci non implicano che il titolo di lancio di Switch verrà ripubblicato con il prossimo hardware. Piuttosto, è stato utilizzato per dimostrare i progressi tecnici del successore.

Si sostiene anche che la demo tecnologica utilizzasse DLSS 3.5, la tecnologia di upscaling AI in tempo reale di Nvidia. Tuttavia, non è sicuro se la demo abbia utilizzato l'intero set di funzionalità della versione 3.5, come la generazione di frame. L'inclusione del DLSS è stata argomento di speculazione per il successore di Switch per diversi anni, e la menzione della versione 3.5 è sicuramente intrigante.

Durante la conversazione sul podcast, il conduttore ha affermato che marzo 2024 era una data possibile, anche se non era chiaro se si riferisse a una data di rivelazione o di rilascio. Precedenti voci all'inizio di quest'anno suggerivano un rilascio per la fine del 2024 per Switch 2.

È importante notare che queste voci non sono al momento confermate ufficialmente da Nintendo. Le informazioni si basano su fonti e dicerie. Inoltre, se queste specifiche sono accurate, è essenziale considerare che la demo tecnologica mostrata alla Gamescom potrebbe non necessariamente riflettere le caratteristiche della console finale.

Mentre queste voci continuano a circolare, è emozionante riflettere sulle possibilità di una versione migliorata di Breath of the Wild su "Switch 2". Tuttavia, fino a quando Nintendo non farà annunci ufficiali, queste voci dovrebbero essere prese con le pinze.

Fonte:

- Eurogamer

– VGC

– Nate il podcast dell'odio