RR Donnelley & Sons Company espande le capacità di stampa digitale con la nuova macchina da stampa digitale a passaggio singolo

RR Donnelley & Sons Company (RRD), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di marketing, imballaggio, stampa e catena di fornitura, ha annunciato l'installazione della stampante a getto d'inchiostro digitale a passaggio singolo EFI Nozomi C18000 Plus. Si prevede che questa nuova aggiunta sarà operativa presso lo stabilimento di confezionamento di RRD vicino a Milwaukee, Wisconsin, nell'autunno del 2023. L'installazione della macchina da stampa Nozomi C18000 Plus consentirà a RRD di ridurre il time-to-market del 25%, massimizzare le opzioni di colore e design, e dare priorità alla sostenibilità nelle tirature di grande formato di vari substrati.

La macchina da stampa Nozomi C18000 Plus offre produzione di volumi elevati a velocità da tre a cinque volte superiori rispetto alle tradizionali stampanti per formati superwide. Inoltre, accelera l'impostazione di nuovi lavori, stampa fino a sei colori e funziona ininterrottamente senza interruzioni. Questa nuova macchina da stampa è in linea con l'impegno di RRD nel fornire risultati di alta qualità ai marchi che cercano segnaletica per la vendita al dettaglio ed espositori realizzati con materiali diversi.

Nel suo (Un)Packaging Reality Report del 2023, RRD ha rilevato che la sostenibilità rimane una considerazione chiave nelle decisioni su imballaggio ed etichettatura per il 90% dei decisori. Pertanto, RRD mira a sostenere gli sforzi di sostenibilità dei propri clienti attraverso l'installazione della macchina da stampa Nozomi C18000 Plus. La macchina da stampa utilizza inchiostri UV LED sostenibili, garantisce una stampa più affidabile con meno sprechi e riduce il consumo di energia di quattro volte rispetto ad altre macchine da stampa digitali.

Lisa Pruett, Presidente di Packaging & Labels Solutions presso RRD, ha espresso l'impegno dell'azienda nell'investire in nuove tecnologie che offrano valore e superino le aspettative dei clienti. Sfruttando la tecnologia di stampa avanzata, la macchina da stampa Nozomi C18000 Plus offre inchiostri che non si crepano quando piegati o piegati, un'ampia gamma di opzioni di supporti e processi rapidi, accurati e ripetibili. Gli inchiostri UV LED forniscono ai clienti di RRD una vasta gamma di colori vivaci, ampliando le possibilità di progettazione.

Con la stampante Nozomi C18000 Plus, RRD può trasmettere ai clienti il ​​messaggio completo di un marchio attraverso il branding e la segnaletica visibili sulle confezioni o sugli espositori del negozio. Oltre alla stampa, l'offerta di RRD include funzionalità come rivestimenti pre e post stampa e finitura fustellata in linea, consentendo una soluzione personalizzata e completa per le esigenze di progettazione e stampa dei clienti.

