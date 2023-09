LKCMedicine introdurrà più corsi sull'intelligenza artificiale e sulla salute digitale

By

La Nanyang Technological University Singapore ha annunciato che aggiungerà più contenuti relativi all’intelligenza artificiale e alla salute digitale al curriculum della Lee Kong Chian School of Medicine. A partire dal prossimo anno, la sanità digitale sarà integrata come corsi verticali nel corso del corso quinquennale di Laurea in Medicina e Chirurgia. Alcuni dei corsi che saranno inclusi sono scienza dei dati medici, analisi dei dati e intelligenza artificiale.

Il curriculum aggiornato mira a fornire agli studenti una solida base sulle conseguenze etiche e legali dell’intelligenza artificiale e dell’informatica sanitaria. Gli studenti saranno inoltre esposti all’intelligenza artificiale e alle tecnologie mediche come la telemedicina, le app sanitarie e i dispositivi indossabili e la medicina molecolare personalizzata. L'obiettivo è fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per diventare utenti esigenti e fiduciosi della tecnologia nella loro futura carriera medica.

Oltre ai nuovi contenuti del corso, la facoltà di medicina implementerà anche strumenti di apprendimento più tecnologici. La realtà virtuale (VR) verrà utilizzata per insegnare il sistema cardiorespiratorio e i simulatori elettronici verranno utilizzati per la formazione sulla prescrizione di farmaci e sulle cartelle cliniche elettroniche (EMR). Questi strumenti miglioreranno ulteriormente la comprensione e l'applicazione pratica della tecnologia medica da parte degli studenti.

Per integrare gli aspetti tecnologici del curriculum, ci sarà anche un ambito ampliato di discipline mediche umanistiche integrate nel programma. L'obiettivo è fornire agli studenti competenze fondamentali per interagire in modo critico con la tecnologia, gestire l'incertezza clinica e adattarsi ai cambiamenti nella pratica sanitaria.

Philips APAC nomina il nuovo amministratore delegato

Royal Philips ha nominato Peter Quinlan nuovo amministratore delegato di Philips Asia-Pacifico. Quinlan, funzionario di lunga data dell'azienda, ha precedentemente guidato le attività di RM, TC e imaging diagnostico a raggi X di Philips nell'area APAC, Giappone, India, America Latina, Medio Oriente e Africa.

La vasta esperienza e competenza di Quinlan nel campo delle tecnologie sanitarie lo hanno reso il candidato ideale per il ruolo. Philips è fiduciosa nella propria capacità di guidare l'organizzazione APAC verso ulteriori successi. La passione di Quinlan per l'erogazione di servizi sanitari di prima classe è in linea con l'obiettivo di Philips di migliorare la salute e il benessere delle persone.

Royal Philips vede questa nomina come un momento critico nella trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria nell’APAC. Attraverso le soluzioni integrate per il flusso di lavoro, i sistemi e i dispositivi connessi in modo intelligente e la diagnostica integrata, Philips mira ad aumentare la produttività, migliorare i risultati e migliorare l'esperienza complessiva del paziente e del personale. Quinlan è ansiosa di consolidare i forti rapporti con i clienti e le parti interessate nella regione.

Il gruppo ospedaliero Yashoda collabora con Fujifilm per una formazione avanzata sull'endoscopia

Il gruppo ospedaliero Yashoda ha unito le forze con Fujifilm India per creare una struttura di formazione e ricerca per l'endoscopia gastrointestinale di base e avanzata. Questa struttura offrirà ai gastroenterologi l'opportunità di rimanere aggiornati sulle ultime tecnologie in ecografia endoscopica, ERCP, endoscopia del terzo spazio ed endoscopia diagnostica.

La partnership mira a migliorare le competenze e le conoscenze dei medici nel campo dell'endoscopia. La struttura di formazione offrirà vari programmi e corsi per garantire che i medici siano ben attrezzati per soddisfare le esigenze dei loro pazienti. Inoltre, la struttura fornirà anche programmi di formazione e osservazione a medici provenienti da tutta la regione dell’Asia-Pacifico.

Apollo Telehealth lancia i servizi di emergenza e di terapia intensiva presso NTPC

Apollo Telehealth ha introdotto servizi di emergenza e di terapia intensiva tramite telemedicina in nove impianti di generazione di energia della National Thermal Power Corporation (NTPC). L’obiettivo è avvicinare l’assistenza medica alla forza lavoro dell’NTPC, migliorando la sicurezza e l’accesso all’assistenza sanitaria.

I servizi TeleEmergency e TeleICU non sono solo a disposizione dei dipendenti ma estesi anche alle loro famiglie. Questa iniziativa garantisce che cure mediche di qualità e assistenza immediata siano accessibili a coloro che lavorano nelle centrali elettriche. I servizi di telemedicina di Apollo Telehealth contribuiranno a migliorare i risultati sanitari e a fornire interventi medici tempestivi quando necessario.

