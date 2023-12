KAIST collabora con Rocket Lab per la missione di lancio satellitare

KAIST, il Korea Advanced Institute of Science and Technology, ha annunciato una collaborazione con Rocket Lab USA per il lancio del loro satellite di osservazione della Terra NeonSat-1. La partnership vedrà il satellite KAIST fungere da carico utile principale in una missione di rideshare di Electron con il satellite Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) della NASA. Il lancio è previsto per la prima metà del 2024 dal Launch Complex 1 di Rocket Lab in Nuova Zelanda.

Il satellite NeonSat-1 è un satellite ottico ad alta risoluzione che verrà utilizzato come dimostrazione tecnologica per il programma di costellazione di microsatelliti NEONSAT di KAIST. Questo programma mira a creare una futura costellazione di osservazione della Terra per scopi avanzati di monitoraggio e imaging. Il successo del lancio di NeonSat-1 svolgerà un ruolo cruciale nella convalida delle capacità del programma.

Il CEO di Rocket Lab, Peter Beck, ha espresso entusiasmo per la collaborazione e l'aumento dell'attività di lancio nel 2024. Ha sottolineato la flessibilità e l'efficienza delle missioni di rideshare Electron di Rocket Lab nel fornire opportunità di lancio con breve preavviso.

Jae-Hung Han, direttore generale del Centro di ricerca sulla tecnologia satellitare (SaTReC) del KAIST, ha sottolineato l'importanza della partnership con Rocket Lab, affermando l'attesa dell'istituzione per un lancio di successo di NeonSat-1, che segna l'inizio del loro microsatellite programma di costellazioni.

Oltre ai servizi di lancio forniti da Rocket Lab, KAIST utilizzerà anche il sistema di separazione satellitare MLB di Rocket Lab, dimostrando ulteriormente la strategia dei sistemi spaziali integrati verticalmente di Rocket Lab.

Rocket Lab, leader globale nei servizi di lancio e nei sistemi spaziali, offre il veicolo di lancio Electron, noto per i suoi lanci frequenti, e ha messo in orbita oltre 171 satelliti per partner commerciali e governativi. L'azienda sta inoltre sviluppando Neutron, un veicolo di lancio avanzato riutilizzabile progettato per lo spiegamento di costellazioni e missioni interplanetarie.

La collaborazione tra KAIST e Rocket Lab rappresenta uno sviluppo significativo nelle capacità di esplorazione dello spazio e di osservazione della Terra, consentendo il progresso della tecnologia e della ricerca scientifica.