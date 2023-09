Roblox consente agli utenti di creare e vendere beni 3D sulla piattaforma

Roblox, la popolare piattaforma di gioco per bambini, sta espandendo i suoi flussi di entrate offrendo agli utenti la possibilità di creare e vendere una più ampia varietà di beni digitali. Gli abbonati ai piani premium di livello superiore della piattaforma avranno ora l'opportunità di vendere beni 3D, oltre alle risorse 2D precedentemente consentite come l'abbigliamento virtuale. Questa mossa mira ad aumentare il coinvolgimento e ad attirare più utenti sulla piattaforma.

In precedenza, gli utenti dovevano fare domanda e ottenere l'approvazione per far parte del programma UGC (user-generated content) di Roblox per vendere risorse 3D. Con questo nuovo aggiornamento, il marketplace è aperto a tutti gli utenti, offrendo loro l'opportunità di creare e vendere una gamma più ampia di prodotti. Manuel Bronstein, Chief Product Officer di Roblox, ritiene che una maggiore creazione porterà a un maggiore coinvolgimento e alla crescita degli utenti.

La crescita dei ricavi di Roblox è rallentata in modo significativo negli ultimi trimestri, spingendo la piattaforma a esplorare nuove strade per la monetizzazione. La società è stata quotata in borsa nel 2021 con una capitalizzazione di mercato di 38 miliardi di dollari, ma da allora ha registrato un calo del prezzo delle azioni e della capitalizzazione di mercato. L'introduzione della possibilità di creare e vendere beni 3D fa parte della strategia di Roblox per attirare più abbonati pagati e generare entrate ricorrenti.

Oltre all'espansione del mercato, Roblox sta introducendo anche nuovi strumenti di codifica per gli sviluppatori. Questi strumenti consentiranno agli sviluppatori di creare servizi basati su abbonamento all'interno dei loro giochi ed esperienze, dando loro l'opportunità di generare entrate ricorrenti dai loro fan più devoti. Bronstein ha affermato che gli sviluppatori possono attirare gli abbonati con vantaggi come oggetti virtuali esclusivi.

Inoltre, Roblox sta lanciando un assistente digitale che aiuterà gli utenti a creare contenuti più facilmente all'interno della piattaforma. Questo assistente utilizzerà un approccio conversazionale per guidare gli utenti attraverso il processo di creazione, rendendolo più intuitivo e accessibile per una gamma più ampia di utenti.

Nel complesso, questi aggiornamenti di Roblox mirano a favorire la crescita dei ricavi e ad aumentare il coinvolgimento degli utenti sulla piattaforma. Ampliando i tipi di beni che gli utenti possono creare e vendere, nonché introducendo nuovi strumenti di monetizzazione per gli sviluppatori, Roblox spera di riaccendere l'entusiasmo degli investitori e guidare il successo futuro.

Fonte:

– CNBC (https://www.cnbc.com/2022/09/09/roblox-gives-users-with-its-premium-plans-ability-to-sell-3d-goods.html)

– Immagini Getty