Roblox annuncia i piani per il lancio sulle console PlayStation

Roblox, la popolarissima piattaforma di gioco per bambini, ha annunciato i suoi piani per espandere la sua disponibilità lanciandolo sulle console PlayStation di Sony. Questa mossa arriva mentre Roblox cerca di consolidare la sua posizione come una delle piattaforme di gioco più popolari al mondo. Attualmente, Roblox ha più di 60 milioni di giocatori giornalieri, ma ha dovuto affrontare critiche per le preoccupazioni relative all'inadeguata moderazione dei contenuti.

In precedenza, Roblox era riproducibile solo su computer, dispositivi mobili e console Xbox One di Microsoft. Tuttavia, la prossima versione renderà Roblox accessibile su PlayStation 4 e PS5 a partire da ottobre 2023. Questa espansione alle console PlayStation apre nuove opportunità a Roblox di raggiungere un pubblico più ampio e aumentare ulteriormente la sua già significativa base di giocatori.

Uno dei fattori che determinano la popolarità di Roblox è la sua enfasi sulla creazione. A differenza dei giochi tradizionali, Roblox consente ai giocatori non solo di giocare, ma anche di crearne di propri all'interno della piattaforma. Questa caratteristica unica ha reso Roblox uno dei preferiti tra i giovani interessati al game design, fornendo loro gli strumenti per essere creativi e persino potenzialmente guadagnare valuta di gioco chiamata Robux.

Tuttavia, anche la popolarità di Roblox ha attirato l'attenzione. Sono state sollevate preoccupazioni sulla moderazione dei contenuti della piattaforma, in particolare per quanto riguarda la potenziale esposizione dei bambini a contenuti inappropriati. I rapporti indicano che il numero di bambini che chiedono aiuto ed esprimono preoccupazioni su Roblox è aumentato in modo significativo dall’inizio della pandemia. Organizzazioni come NSPCC e Childline hanno evidenziato la necessità di una migliore moderazione e salvaguardia per proteggere i giovani giocatori.

Oltre al lancio di PlayStation, Roblox ha annunciato anche altri entusiasmanti sviluppi. Ciò include un nuovo sistema di creazione del personaggio e uno strumento di comunicazione chiamato Roblox Connect. È interessante notare che Roblox Connect utilizza la tecnologia di motion capture per consentire ai giocatori di rappresentare le loro espressioni del mondo reale e il linguaggio del corpo nel gioco. Utilizzando la propria fotocamera, i giocatori possono trasferire le proprie espressioni facciali sui personaggi del gioco, creando un'esperienza di gioco più coinvolgente e personalizzata.

Il lancio di PlayStation e altre nuove funzionalità sono state annunciate alla conferenza annuale degli sviluppatori di Roblox. Una versione beta aperta di Roblox è stata rilasciata su Meta Quest all'inizio di quest'anno e ha ricevuto feedback positivi, con oltre un milione di download nei primi cinque giorni. Il lancio completo su Meta Quest è previsto per la fine di questo mese.

In sintesi, l'imminente lancio di Roblox sulle console PlayStation è un passo importante nell'espansione della piattaforma e nel continuo dominio nel settore dei giochi. Sebbene Roblox abbia dovuto affrontare critiche per la moderazione dei contenuti, la sua enfasi unica sui contenuti generati dagli utenti e sulla creatività lo ha reso uno dei preferiti tra i giovani giocatori. Il lancio di PlayStation e le nuove funzionalità come Roblox Connect dimostrano l'impegno della piattaforma verso l'innovazione e l'offerta di un'esperienza di gioco più coinvolgente.

