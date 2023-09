Ridley lancia la nuova Falcn RS: una bici dalle prestazioni a tutto tondo

Ridley ha recentemente presentato la sua ultima aggiunta alla sua gamma di bici, la Falcn RS. Questa nuova bici è progettata per essere una macchina dalle prestazioni a tutto tondo, in grado di gestire qualsiasi tipo di corsa su strada. Ridley mirava a creare una bici che combinasse un pacchetto leggero con vantaggi aerodinamici.

La Falcn RS è stata progettata ponendo l'accento sul rapporto “aerodinamica/peso”, garantendo che la bici sia quanto più aerodinamica possibile senza aggiungere peso in eccesso. Ciò è stato ottenuto attraverso un'attenta considerazione del design della bici, evitando materiali non necessari e forme dei tubi selvagge. Ridley afferma che la Falcn RS offre prestazioni aerodinamiche simili alla bici aerodinamica Noah ma con un peso paragonabile alla macchina da arrampicata Helium.

Con un peso di poco più di 100 grammi in più rispetto all'Helium, il Falcn RS vanta un peso complessivo di circa 7.4 kg. Il telaio pesa circa 825 grammi, mentre la forcella arriva a 380 grammi. Inoltre, la Falcn RS è stata progettata per ospitare pneumatici da 28 mm, con la possibilità di montare pneumatici fino a 34 mm, rendendola adatta sia per ciottoli ruvidi che per asfalto liscio.

Ridley ha condotto test approfonditi nella propria galleria del vento per ottimizzare l'aerodinamica della Falcn RS. La parte anteriore della bici, compreso il tubo sterzo più profondo e la corona della forcella, è stata oggetto di particolare attenzione per ridurre al minimo la resistenza. Introducendo turbolenza nel flusso d'aria che passa sopra la bici, Ridley afferma di aver ottenuto una riduzione del 10% della resistenza rispetto al design originale della forcella Falcn.

La Falcn RS presenta una nuova serie di numeri geometrici che sono stati testati dai corridori del Lotto-Dstny WorldTour. Ridley sostiene che questi numeri rappresentano un equilibrio tra velocità, reattività e stabilità. La bici è dotata di attacco e manubrio Forza in fibra di carbonio monopezzo integrati, che offre ai ciclisti una portata di 75 mm e una caduta di 130 mm, oltre a una svasatura di cinque gradi.

Il Falcn RS può essere configurato con una trasmissione 1x o 2x e offre una gamma di opzioni di personalizzazione, comprese le scelte di verniciatura e componenti personalizzati. Attualmente, la bici completa è disponibile in tre modelli, con gruppi SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 e Shimano 105 Di2.

Nel complesso, la Ridley Falcn RS offre un'opzione versatile e ad alte prestazioni per i ciclisti su strada, con il suo design leggero, caratteristiche aerodinamiche e opzioni personalizzabili.

Fonte:

– Ridley (Ridley.com)