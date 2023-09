Baffle Inc. si concentra sulla sicurezza dei dati per colmare le lacune del mercato

Baffle Inc. è un'azienda che mira a colmare le lacune nel mercato della protezione dei dati concentrandosi sull'elemento centrale della sicurezza: i dati stessi. Mentre gli approcci tradizionali alla sicurezza hanno fornito vari angoli di protezione dei dati, Baffle adotta un approccio diverso proteggendo i dati a livello di record. Ciò significa che anche in caso di violazione, i dati rimangono protetti tramite crittografia o tokenizzazione.

Storicamente, le strategie di protezione dei dati si sono concentrate sulla protezione dei dati inattivi, in particolare quando i data center erano vulnerabili. Tuttavia, con l’emergere di data center cloud sicuri, il panorama delle minacce è cambiato. Baffle ha riconosciuto questo spostamento e ha identificato una lacuna nel confine di protezione. Nessun fornitore di database ha offerto una soluzione per proteggere i dati in uso o in memoria.

L'approccio di Baffle supera anche le sfide associate ai metodi di crittografia tradizionali, che possono essere ingombranti e provocare attriti operativi. L'azienda si integra perfettamente con servizi di migrazione dei dati come AWS Database Migration Service per garantire che i dati siano crittografati durante il transito nel cloud. Questo processo di crittografia end-to-end garantisce la protezione dei dati dal momento in cui lasciano la fonte fino al loro arrivo nel cloud.

Inoltre, Baffle facilita l'analisi sicura dei dati nel cloud, il che è essenziale per le organizzazioni che cercano di sfruttare la potenza dei propri dati. Gli strumenti di analisi basati sul cloud stanno diventando sempre più popolari e Baffle riconosce la necessità di proteggere i dati durante la migrazione consentendone l'analisi nel cloud. La soluzione di Baffle offre tre opzioni di trasformazione: crittografia, tokenizzazione e mascheramento, a seconda del caso d'uso a valle.

Nel complesso, Baffle Inc. colma le lacune nel mercato della protezione dei dati concentrandosi sulla protezione dei dati stessi. Il loro approccio garantisce che i dati rimangano protetti durante tutto il loro ciclo di vita, anche durante la migrazione e l'analisi del cloud. Con la sua metodologia innovativa, Baffle mira a fornire una sicurezza completa dei dati per le organizzazioni nel panorama della sicurezza informatica in rapida evoluzione.

Fonte: SiliconANGLE [Nessun URL fornito]