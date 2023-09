Porsche 911 Carrera T: un'esperienza di guida leggera e pura

By

La Porsche 911 Carrera T è tornata con la generazione 992 e offre un'esperienza di guida speciale per i puristi. Ispirata alla leggera vettura omologata 1968 T del 911, la Carrera T si posiziona tra i modelli Carrera standard e Carrera S. È dotato di funzionalità orientate alle prestazioni tipicamente riservate ai modelli 911 di fascia alta.

Il motore della Carrera T è un motore flat-six biturbo da 3.0 litri con 379 cavalli e 331 lb-ft di coppia. È abbinato di serie ad un cambio manuale a sette marce, con l'opzione del cambio automatico PDK a otto marce. La Carrera T pesa circa 100 libbre in meno rispetto alla Carrera standard grazie a misure di risparmio di peso come un ridotto isolamento acustico, l'eliminazione del sedile posteriore (che può essere aggiunto gratuitamente), vetri leggeri e una batteria più piccola.

La Carrera T è dotata del sistema di sospensioni attive PASM con regolazione sportiva di Porsche, di un differenziale posteriore a slittamento limitato con controllo della coppia e di un sistema di scarico sportivo attivo. Dispone inoltre di un set sfalsato di ruote da 20 e 21 pollici, del pacchetto Sport Chrono e dell'asse posteriore sterzante opzionale. L'esterno è caratterizzato da finiture Grigio Agata e decalcomanie laterali.

All'interno dell'abitacolo, la Carrera T offre un approccio pratico con sedili sportivi e l'opzione per sedili regolabili in 18 direzioni o sedili interamente in carbonio. Sebbene gli sforzi di riduzione del peso rendano l'abitacolo più rumoroso, la Carrera T rimane un'affabile guidatrice quotidiana con una guida confortevole e una facile manovrabilità nel traffico.

Su strada, la Carrera T offre prestazioni esaltanti con uno sprint da 60 a 4.3 mph in 3.8 secondi con il cambio manuale o XNUMX secondi con il PDK. Il suo telaio brillante, lo sterzo preciso e l'assenza di rigonfiamento consentono precisione chirurgica e sicurezza nelle sezioni tecniche, rendendola estremamente divertente su strade tortuose.

Anche se la Carrera T potrebbe non raggiungere le capacità focalizzate sulla pista dei modelli GT di Porsche, offre accessibilità ed eccitazione sulla strada giusta. Con la sua struttura leggera e le sue caratteristiche prestazionali, la Carrera T offre un'esperienza di guida pura per gli appassionati.

