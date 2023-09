30XX: un degno omaggio a Mega Man X

Capcom potrebbe aver ridotto la produzione di nuovi giochi nel franchise di Mega Man, ma Battery Staple Games sta mantenendo vivo lo spirito della serie con la sua ultima uscita, 30XX. Questo gioco roguelite si basa sul suo predecessore, 20XX, offrendo un miglioramento generale e un degno omaggio all'amato Mega Man X.

Il gameplay di 30XX segue il modello della classica serie Mega Man X. I giocatori corrono e sparano attraverso otto livelli a tema, ognuno dei quali termina con un avvincente combattimento contro un boss. Lungo la strada, raccolgono nuove armi e abilità dopo aver sconfitto ogni boss. Tuttavia, la caratteristica unica di 30XX è che i livelli sono generati proceduralmente, fornendo un'esperienza diversa ad ogni partita. Ci sono anche numerosi aggiornamenti disponibili per aiutare a bilanciare le probabilità. I giocatori possono scegliere tra due personaggi giocabili, Ace e Nina, che rispecchiano i personaggi iconici di Zero e X della serie Mega Man X.

Una delle caratteristiche distintive di 30XX sono i suoi controlli fluidi e reattivi. Questo livello di precisione è fondamentale in un gioco che fa molto affidamento su abilità e accuratezza. Nonostante l'azione frenetica, il gioco mantiene frame rate costanti e una tecnologia di movimento eccezionale. I personaggi sono agili e possono superare facilmente gli ostacoli precisi.

Durante ogni fase, i giocatori possono scoprire "Aug" che migliorano le abilità del loro personaggio per tutta la durata della corsa. Questi Aug vanno dall'aumentare i danni inflitti alla fornitura di scudi che assorbono i danni. Con circa 240 agosto da scoprire, ci sono ampie opportunità per i giocatori di sperimentare diverse varietà di build. Inoltre, i giocatori possono trovare i “Core”, che sono pezzi di armatura che garantiscono nuove abilità, come doppi salti o brevi voli stazionari. Questi diventano essenziali per sopravvivere alle fasi successive del gioco.

Quando i giocatori inevitabilmente perdono una corsa, tornano all'hub e possono spendere la valuta chiamata Memoria in aggiornamenti permanenti. Questi aggiornamenti vanno dal miglioramento della salute e dell'energia iniziali all'ottenimento di ulteriori scelte di livello dopo aver sconfitto un boss. Questo sistema di meta-progressione livella il campo di gioco e aggiunge un altro obiettivo a cui i giocatori possono aspirare.

30XX introduce una nuova modalità chiamata Mega Mode, che offre un'esperienza platform più tradizionale. Sebbene i livelli siano ancora generati in modo casuale, i tentativi successivi dopo il fallimento consentono ai giocatori di percorrere ogni volta lo stesso livello. Questa funzionalità consente ai giocatori di esercitarsi e apprendere la disposizione dei livelli, rendendolo più amichevole per coloro che preferiscono un'esperienza meno casuale.

Oltre all'esperienza per giocatore singolo, 30XX offre la modalità cooperativa sia per il multiplayer dal divano che online. Anche se le prestazioni potrebbero subire un leggero calo, la gioia di avere un personaggio in più con cui raccogliere gadget e sconfiggere i boss supera qualsiasi piccolo inconveniente. Esiste anche una modalità community in cui i giocatori possono divertirsi con livelli progettati da altri giocatori, fornendo contenuti aggiuntivi e infinite possibilità.