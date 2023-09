L'ex Meta Lead si unisce alla riunione dell'agenzia Brand Experience come partner creativo

Reunion, un'agenzia start-up di brand experience, ha annunciato che Ollie Beeston, ex responsabile del Metaverse APAC presso Meta, è entrato a far parte dell'azienda come partner creativo. Beeston porta una vasta esperienza nello sviluppo di film tradizionali, produzione virtuale, VR, WebXR, AR e contenuti di marca per marchi leader come Hyundai, Cadbury, Adore Beauty e Oculus di Meta.

Prima del suo ruolo presso Meta, Beeston ha lavorato come ACD presso Clemenger BBDO, dove ha contribuito a importanti campagne per V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's e TAB.

Il team di Reunion ha espresso il proprio entusiasmo per l'ingresso di Beeston nell'agenzia, sottolineando che il suo track record si allinea perfettamente con la loro attenzione basata sui dati e incentrata sul cliente. Il co-CEO Justin Hind ha dichiarato: "La sua comprovata esperienza rispecchia il nostro impegno verso strategie basate sui dati e iniziative incentrate sul cliente".

Beeston ha espresso il suo entusiasmo per l'adesione a Reunion, sottolineando che l'approccio orientato al cliente e incentrato sui dati dell'agenzia è adatto alle esigenze in evoluzione del pubblico moderno. Ha dichiarato: "Sono entusiasta di unirmi al gruppo dirigente di Reunion e desideroso di dedicarmi alla creazione di idee che non solo catturino l'attenzione ma guidino anche un coinvolgimento significativo per il pubblico e i marchi in egual misura".

Reunion è stata fondata da Justin Hind e Stephen Knowles, che hanno una vasta esperienza nel performance marketing e nella consulenza sulla trasformazione digitale. Mirano a collaborare con clienti ambiziosi che desiderano migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del proprio marchio su tutti i punti di contatto e canali.

