Resistor: un gioco di corse CarRPG pieno di divertimento che combina corse e avventura

Un nuovo ed entusiasmante gioco di corse chiamato Resistor riporterà il divertimento e l'eccitazione nel genere. Sviluppato come CaRPG (Car Role Playing Game), Resistor offre ai giocatori molto più che semplici corse ad alta velocità. Presenta un mondo aperto, una narrativa basata sulle scelte e un'ampia personalizzazione di personaggi e veicoli. Il gioco viene paragonato a una combinazione di Burnout e Mass Effect, creando un'esperienza di gioco unica e ambiziosa.

La lead designer Violet McVinnie, che in precedenza ha lavorato alla serie Mass Effect e ai giochi di guida di Codemaster, ha spiegato gli elementi principali di Resistor. Le corse nel gioco non riguardano la vittoria di tornei o il raggiungimento del primo posto. Si concentra invece sulle corse acrobatiche, con i giocatori che eseguono abbattimenti, derapate e capriole per guadagnare punti stile. Questi punti possono essere utilizzati come valuta per premiare corse spettacolari e sfide complete.

La corsa si svolge in un mondo aperto con sei ambienti diversi, ambientato appena fuori dal fondale oceanico di una futura versione di San Francisco. I giocatori possono esplorare questi ambienti sia in macchina che a piedi, incontrando personaggi stravaganti e completando missioni. Il gioco presenta un vivido stile cartoon ed è ambientato in un mondo in cui sette megacorporazioni hanno rovesciato il governo.

Resistor va oltre le corse e l'avventura, incorporando elementi di un CaRPG. I giocatori possono completare le missioni per creare una squadra di personaggi che si uniranno al giocatore come passeggeri nel loro veicolo. Le scelte fatte durante il gioco avranno delle conseguenze, portando potenzialmente i giocatori su percorsi diversi e permettendo loro persino di diventare il cattivo della propria storia. Anche la reputazione e l'influenza sul mondo e sui personaggi del gioco avranno un ruolo, con i giocatori in grado di modificare il terreno e impegnarsi in stravaganti battaglie contro i boss che coinvolgono battaglie musicali.

Il resistore aggiunge anche un tocco unico alla personalizzazione. I giocatori possono vestire i propri personaggi, veicoli e persino selezionare la musica d'ingresso. Il gioco trae ispirazione dal wrestling, dove ogni pilota ha il proprio stile e la propria personalità.

In sintesi, Resistor offre un'esperienza di gioco di corse rinfrescante e piena di divertimento che combina elementi di corse, avventure e giochi di ruolo. Con le sue meccaniche di gioco uniche, le ampie opzioni di personalizzazione e una narrativa ramificata, Resistor manterrà sicuramente i giocatori impegnati e intrattenuti. Sebbene non sia stata annunciata una data di uscita, i giocatori attendono con impazienza la possibilità di provare questo caleidoscopio di idee.

Fonte:

– Fonte articolo: Eurogamer