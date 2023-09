L’economia statunitense mostra resilienza con la diminuzione delle richieste di sussidio di disoccupazione e l’aumento della spesa dei consumatori

L’economia statunitense sta mostrando segni di resilienza poiché le richieste di sussidio di disoccupazione raggiungono i livelli più bassi da febbraio e i consumatori dimostrano la volontà di spendere di più in viaggi ed esperienze post-COVID. Nonostante le sfide come la ripresa dei pagamenti dei prestiti studenteschi e i tagli alla produzione petrolifera da parte dell’Arabia Saudita e della Russia, l’economia sembra resistere forte.

Il settore dei servizi negli Stati Uniti ha registrato una spinta nel mese di agosto e le richieste di sussidio di disoccupazione sono diminuite inaspettatamente la settimana precedente, indicando un mercato del lavoro più teso del previsto. Nonostante i dati contrastanti provenienti da diverse fonti, i dati economici complessivi hanno costantemente superato le aspettative per diversi mesi, fornendo sorprese positive per l’economia.

La spesa dei consumatori si è spostata dai beni ai servizi, con gli individui che investono maggiormente nell’economia delle esperienze e nei viaggi. I numeri relativi al traffico passeggeri della TSA rivelano che la spesa per i viaggi rimane elevata, con livelli pari al 102% dei livelli pre-pandemia durante i mesi estivi.

Tuttavia, questa resilienza dovrà affrontare alcune prove future. Il rimborso del prestito studentesco riprenderà il 1° ottobre, rappresentando una sfida per i consumatori. Inoltre, le famiglie stanno gradualmente esaurendo i risparmi in eccesso, portando a un cambiamento nelle abitudini di spesa. Questi fattori metteranno alla prova la resilienza dei consumatori osservata finora.

La forza dell’economia statunitense ha implicazioni per le classi di attività, come il rafforzamento del dollaro e i rendimenti nel mercato dei titoli del Tesoro. La Federal Reserve potrebbe dover considerare la possibilità di mantenere i tassi più alti più a lungo in risposta alla forza economica. Entrano in gioco anche i prezzi del petrolio, poiché l’Arabia Saudita e la Russia hanno concordato di estendere i tagli alla produzione, con un potenziale impatto sui tassi di inflazione. Gli analisti suggeriscono che i prezzi del petrolio potrebbero rimanere elevati o addirittura aumentare ulteriormente, ponendo una sfida alla lotta della Fed contro l'inflazione.

Inoltre, la guerra commerciale in corso e le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno colpito Apple, con segnalazioni di un ampliamento del divieto di iPhone da parte del governo cinese. La Cina è uno dei mercati più grandi di Apple e rappresenta quasi il 19% delle sue entrate complessive. Il divieto in espansione segnala una potenziale repressione, ponendo una minaccia alla quota di mercato di Apple e alle entrate provenienti dalla Cina.

Nel complesso, anche se l’economia statunitense mostra resilienza e indicatori positivi, ci sono sfide da affrontare sotto forma di rimborsi dei prestiti, cambiamenti nei modelli di spesa e tensioni geopolitiche. Questi fattori dovranno essere monitorati attentamente per valutare l’impatto a lungo termine sull’economia.

Fonti: Yahoo Finanza Live