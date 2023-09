Apple annuncia i principali titoli di giochi in arrivo su iPhone

Il recente evento iPhone di Apple ha presentato alcune novità entusiasmanti per i giocatori, poiché il gigante della tecnologia ha annunciato che titoli di grandi giochi come il remake di Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage e The Division Resurgence saranno disponibili su iPhone 15 Pro. entro la fine dell’anno e all’inizio del 2024.

Grazie alla diffusione del cloud gaming, ora è possibile giocare ai giochi per PC e console sui dispositivi mobili. Tuttavia, poiché questi giochi vengono trasmessi in streaming sul telefono, i giocatori dipendono dalla velocità di Internet per un'esperienza di gioco fluida. Il silicio più recente di Apple, come i chip delle serie M1 e M2, ha reso più fattibile il gioco sui suoi laptop e l'azienda ha già dimostrato le proprie capacità durante i keynote. Tuttavia, gli sviluppatori di giochi sono stati riluttanti ad abbracciare le affermazioni di Apple di soddisfare i giocatori su Mac. L'iPhone, d'altra parte, ha un'ampia base di utenti che giocano attivamente ai giochi, rendendolo una piattaforma attraente per le versioni AAA.

L'imminente disponibilità di titoli importanti come Assassin's Creed Mirage, il cui lancio su console e PC è previsto per il 5 ottobre, su iPhone all'inizio del 2024 rappresenta un traguardo significativo. Con periferiche come il controller Kishi di Razer, che migliora l'esperienza di gioco sui dispositivi mobili, i giocatori avranno un modo semplice per godersi questi giochi sui loro telefoni. Il lancio dei giochi Resident Evil e Death Stranding è previsto anche su iPhone 15 Pro e Pro Max entro la fine dell'anno.

Nel complesso, l'annuncio di Apple segna un passo importante verso l'introduzione dell'esperienza di gioco su console e PC sui dispositivi mobili. Con il crescente interesse per i giochi su smartphone, i giocatori possono aspettarsi di godere non solo delle solite offerte di giochi mobili ma anche di versioni AAA di alta qualità sui loro iPhone.

– Ash Parrish, reporter esperto di videogiochi – Kotaku