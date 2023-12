Gli scienziati replicano l'esperimento del pensiero quantistico utilizzando goccioline visibili

Gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sono riusciti a ricreare con successo un famoso esperimento mentale quantistico utilizzando mezzi classici, gettando nuova luce sul misterioso comportamento delle particelle quantistiche. L’esperimento, noto come “tester della bomba quantistica”, esplora il concetto di entanglement quantistico e propone che le particelle possano rilevare oggetti senza interagire fisicamente con essi.

Tradizionalmente, questo esperimento è stato studiato matematicamente per dimostrare la natura paradossale della meccanica quantistica. Tuttavia, i ricercatori del MIT affermano di aver replicato i risultati utilizzando un ambiente più convenzionale: un bagno riempito con olio di silicone. Tracciando i percorsi delle minuscole goccioline d'olio nel bagno, il team è stato in grado di osservare un comportamento simile a quello delle particelle quantistiche.

I risultati potrebbero avere implicazioni significative per la nostra comprensione della teoria quantistica. L’esperimento supporta la teoria della misurazione senza interazione, che suggerisce che le particelle quantistiche sono in grado di rilevare oggetti in percorsi che non hanno mai percorso. Inoltre, lo studio potrebbe fornire prove a sostegno della teoria dell’onda pilota, che propone che il comportamento quantistico di una particella sia guidato dalla sua stessa onda pilota fisica piuttosto che da un’onda statistica di possibili stati.

Nonostante l’utilizzo dei mezzi classici, i ricercatori hanno osservato risultati statisticamente simili ai precedenti esperimenti quantistici. Le goccioline di petrolio hanno mostrato un comportamento quantistico interagendo con la struttura della bomba in un modo che le ha allontanate da essa. Questa osservazione suggerisce che i sistemi classici possono mostrare un comportamento precedentemente ritenuto esclusivo del mondo quantistico.

L’importanza di questi risultati non è sfuggita alla comunità scientifica. Il fisico teorico Matthieu Labousse, che non è stato coinvolto nello studio, ha commentato la natura sorprendente dei risultati, affermando che aiutano a distinguere tra ciò che è specifico dei sistemi quantistici e ciò che non lo è.

Sebbene l’esperimento che utilizza goccioline visibili non possa sostituire la complessità delle vere particelle quantistiche, costituisce un passo importante verso l’ulteriore svelamento dei misteri del mondo quantistico. Colmando il divario tra il regno quantistico e quello classico, gli scienziati si stanno avvicinando a una comprensione completa della teoria quantistica e delle sue applicazioni.