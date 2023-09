Comprendere l'influenza degli strumenti di collaborazione sull'innovazione nel luogo di lavoro digitale

By

Strumenti di collaborazione come Slack e Teams sono diventati essenziali nel mondo del lavoro digitale, consentendo ai team di comunicare e lavorare insieme da remoto. Tuttavia, un nuovo studio del MIT Sloan Management Review evidenzia l’importanza di comprendere come le scelte fatte all’interno di questi strumenti possano avere un impatto sull’innovazione.

Dallo studio è emerso che la decisione di creare un gruppo privato o un gruppo pubblico attraverso strumenti di collaborazione può indirizzare i team su percorsi diversi verso l’innovazione. Secondo Wietske Van Osch, professore associato presso la Michigan State University, la scelta tra canali pubblici e privati ​​può avere importanti implicazioni per i risultati creativi prodotti dai team.

La collaborazione nei canali pubblici si è rivelata più pertinente per la creatività evolutiva, che implica la combinazione o l’espansione di concetti esistenti per produrre nuovi risultati. D’altro canto, è più probabile che la creatività dirompente, che comporta la ridefinizione dei problemi per trovare nuove soluzioni, emerga da gruppi che impostano le comunicazioni sul privato.

Tuttavia, lo studio suggerisce anche che il disallineamento tra questi percorsi può portare a uno stallo della creatività. Per promuovere l’innovazione, i manager devono pensare in modo strategico e combinare diverse caratteristiche degli strumenti di collaborazione con strutture di comunicazione adeguate.

Lo studio offre ai manager tre punti da considerare:

1. Scegli strumenti di collaborazione che consentano spazi sia pubblici che privati.

2. Trovare modi per supportare i gruppi privati ​​e rendere la conoscenza all'interno di questi gruppi disponibile all'organizzazione più ampia.

3. Combina diversi gruppi per creare più percorsi verso diversi tipi di creatività.

È importante che i leader riconoscano che non esiste un approccio unico all’innovazione. Burcu Bulgurcu, professore assistente presso la Ted Rogers School of Management della Toronto Metropolitan University, sottolinea la necessità di consentire agli utenti di abbracciare molteplici percorsi verso la creatività e di sfruttarli per massimizzare il potenziale della forza lavoro digitale.

Nel complesso, questa ricerca evidenzia l’importanza delle piccole scelte all’interno degli strumenti di collaborazione nel promuovere l’innovazione nel posto di lavoro digitale. Comprendere i percorsi unici che questi strumenti offrono alla creatività può aiutare i manager a promuovere l’innovazione e a sfruttare tutto il potenziale dei loro team.

Fonte: Revisione della gestione Sloan del MIT

Definizioni:

– Creatività evolutiva: combinazione o espansione di concetti esistenti per produrre nuovi risultati.

– Creatività dirompente: la distruzione creativa di un oggetto o di un problema per creare una nuova prospettiva.

Fonte:

– MIT Sloan Management Review: “La profonda influenza delle piccole scelte nella collaborazione digitale” – [fonte]

– Wietske Van Osch – Cattedra di ricerca canadese in Social Media aziendali e collaborazione digitale presso HEC Montreal e professore associato presso la Michigan State University.

– Burcu Bulgurcu – Professore assistente e ricercatore Rogers Cybersecure Catalyst presso la Ted Rogers School of Management della Toronto Metropolitan University.

Nota: questo articolo è un riepilogo dell'articolo originale e non contiene citazioni dirette.