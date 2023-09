Un sistema bioelettronico indossabile per la guarigione delle ferite

By

I ricercatori hanno sviluppato un sistema bioelettronico indossabile per fornire agenti terapeutici mirati alla guarigione delle ferite. Il sistema è costituito da un dispositivo in polidimetilsilossano (PDMS) stampato in 3D integrato con un circuito stampato (PCB) e tubi capillari riempiti con idrogel. Il PCB ha design diversi, incluso uno cablato e due alimentati a batteria con e senza memoria integrata. Il dispositivo PDMS funge da ponte tra il sito della ferita e i componenti elettrici, consentendo il rilascio di ioni e biomolecole cariche.

I test condotti su modelli murini hanno mostrato risultati promettenti. Le ferite trattate con il sistema bioelettronico hanno mostrato un miglioramento del 36% nel rapporto M1/M2 rispetto alle ferite di controllo, indicando una migliore riparazione della ferita. Il sistema alimentato a batteria ha inoltre dimostrato la capacità di fornire in modo continuo biomolecole cariche per un massimo di sette ore, dimostrando il potenziale per la somministrazione terapeutica a lungo termine.

Il design modulare del sistema consente una facile personalizzazione e scalabilità, rendendolo adattabile a varie applicazioni terapeutiche. Il dispositivo PDMS e il PCB possono essere scambiati con componenti diversi e il processo di produzione è ripetibile e scalabile. Questo sistema bioelettronico indossabile ha il potenziale per far parte di una piattaforma di distribuzione di medicinali indossabili a circuito chiuso.

I risultati dello studio evidenziano l’efficacia e la biocompatibilità del sistema bioelettronico nel promuovere la guarigione delle ferite. La capacità della piattaforma di fornire un rilascio controllato di agenti terapeutici direttamente sul sito della ferita potrebbe rivoluzionare il campo della cura delle ferite. Sono necessarie ulteriori attività di ricerca e sviluppo per ottimizzare il sistema ed esplorare le sue potenziali applicazioni in contesti clinici.

