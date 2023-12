I nuovi nanorobot del DNA si dimostrano promettenti nelle applicazioni mediche

I ricercatori delle università di New York e Ningbo, in Cina, hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della nanotecnologia del DNA. Sono riusciti a creare con successo minuscoli robot costruiti a partire dal DNA in grado di auto-replicarsi. Questi nanorobot, così piccoli che 1,000 di essi potrebbero stare nella larghezza di un foglio di carta, hanno il potenziale per rivoluzionare le cure mediche e la pulizia ambientale.

Il ricercatore capo del progetto, Feng Zhou, spiega che questi nanorobot potrebbero essere utilizzati per eseguire missioni di ricerca e distruzione contro le cellule tumorali nel flusso sanguigno umano, eliminando la necessità di interventi chirurgici invasivi. Potrebbero anche raccogliere i rifiuti tossici dall’oceano, garantendo un ambiente più pulito e sicuro.

Ciò che distingue questi nanorobot è la loro capacità di manipolare e piegare i filamenti di DNA in tre dimensioni, un progresso significativo rispetto alla precedente ricerca sulla robotica del DNA che era limitata alla costruzione 2D. Questa svolta apre nuove possibilità per nano e micro dispositivi più complessi e utili.

Andrew Surman, professore di chimica specializzato in nanomateriali, sottolinea l'importanza di una piegatura e di un allineamento precisi nella nanotecnologia. Il successo di questi nanorobot risiede nella loro capacità di piegare correttamente i filamenti di DNA, consentendo loro di svolgere le funzioni previste.

Il lavoro del team di Zhou si basa su quattro decenni di progressi nella nanotecnologia del DNA, compreso lo sviluppo di macchine, enzimi, autoreplicatori e “camminatori” di acidi nucleici. Queste applicazioni si sono già mostrate promettenti nei campi della nanomedicina, del rilevamento diagnostico e della nanorobotica. Con un ulteriore sviluppo, nanomacchine e robot controllati dalla luce e dal calore potrebbero potenzialmente produrre strutture e dispositivi biocompatibili su scala nanometrica.

Anche se il concetto di nanorobot può sembrare fantascienza, con i timori di una replicazione incontrollabile che portano al dominio della “melma grigia”, la ricerca di Zhou fornisce una base per l'uso sicuro e controllato dei nanorobot a DNA in varie applicazioni.

Il rapporto, intitolato “Toward three-dimensional DNA industrial nanorobots”, è stato pubblicato su Science Robotics e segna una pietra miliare significativa nel campo della nanotecnologia del DNA. Questa ricerca apre nuove possibilità per il futuro della medicina, della conservazione ambientale e della produzione su scala nanometrica.

Maggiori informazioni nella Web Story: I nuovi nanorobot del DNA si dimostrano promettenti nelle applicazioni mediche