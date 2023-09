L'importanza del rinnovo puntuale dell'assicurazione auto in India

Avere una polizza assicurativa automobilistica valida che copra la responsabilità civile verso terzi è obbligatorio per tutti i veicoli a motore circolanti negli spazi pubblici in India, secondo il Motor Vehicles Act del 1988. È fondamentale che i proprietari di veicoli a motore sottoscrivano una polizza assicurativa automobilistica. che soddisfa questo requisito legale. Oltre alla copertura della responsabilità civile, i privati ​​possono anche optare per piani completi che forniscono protezione finanziaria in caso di danni o incidenti al veicolo.

Un motivo importante per rinnovare in tempo la polizza di assicurazione auto è proteggersi dalle responsabilità legali. Guidare con una polizza scaduta può comportare multe salate se scoperti dagli agenti del traffico. La scelta intelligente è rinnovare in tempo la propria assicurazione auto per evitare eventuali sanzioni.

Rinnovare tempestivamente l’assicurazione auto è importante anche per una protezione finanziaria coerente. Gli incidenti stradali o i danni possono verificarsi inaspettatamente e avere una polizza assicurativa valida ti garantisce di essere protetto da perdite finanziarie per costi di riparazione o responsabilità verso terzi.

I vantaggi del No-Claim Bonus (NCB) sono un altro motivo per rinnovare la polizza in tempo. Se non presenti alcuna richiesta di risarcimento durante il periodo di polizza, puoi accumulare NCB, che è un incentivo previsto per una guida sicura. Questo bonus ti consente di ridurre i costi assicurativi complessivi quando rinnovi la polizza.

L'elaborazione senza problemi delle richieste di risarcimento dipende anche dalla puntualità del rinnovo. Ritardare il rinnovo della polizza può portare a ritardi nella liquidazione dei sinistri o addirittura a controversie. Se la polizza non viene rinnovata prima della scadenza non verranno pagati i sinistri.

In sintesi, il rinnovo puntuale dell’assicurazione auto è essenziale per rispettare la legge, godere di protezione finanziaria e garantire una copertura efficace. È importante rinnovare l'assicurazione auto molto prima della data di scadenza per evitare sanzioni e mantenersi protetti finanziariamente. Investire in una polizza assicurativa auto con un fornitore di fiducia, come Bajaj Allianz General Insurance, può fornirti il ​​supporto finanziario necessario e vantaggi come copertura di svalutazione zero, assistenza immediata 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, vantaggi di trasporto e altro ancora.

"Questo articolo fa parte di un programma di contenuti sponsorizzati."

Definizioni:

Legge sui veicoli a motore, 1988: un atto legale in India che prescrive norme per i veicoli a motore e il traffico stradale nel paese.

Responsabilità verso terzi: gli obblighi o le responsabilità finanziarie di un individuo o entità nei confronti di terzi in caso di danni o lesioni causati dal veicolo assicurato.

No-Claim Bonus (NCB): incentivo fornito dalle compagnie assicurative agli assicurati che non effettuano sinistri durante il periodo di polizza.

Fonte:

Bajaj Allianz Assicurazione Generale