Il programma di monitoraggio digitale remoto aiuta i pazienti a ottenere misurazioni controllate della pressione sanguigna

Secondo una nuova ricerca presentata alle Hypertension Scientific Sessions 2023 dell'American Heart Association, un programma di monitoraggio digitale remoto ha mostrato risultati promettenti nell'aiutare i pazienti con ipertensione incontrollata a ottenere misurazioni controllate della pressione sanguigna. Lo studio ha valutato gli effetti di un nuovo programma di gestione digitale dell'ipertensione in 54 cliniche sanitarie comunitarie situate in 13 stati degli Stati Uniti.

Ai pazienti che hanno partecipato al programma è stata fornita un’app per telefono digitale che li spingeva a fornire le letture della pressione sanguigna e altre informazioni correlate. Gli operatori sanitari delle cliniche hanno esaminato le informazioni tramite un portale basato sul web, che ha consentito di valutare l'aderenza ai farmaci da parte dei pazienti e eventuali sintomi o difficoltà incontrati. Il portale dava la priorità ai pazienti in base al livello di preoccupazione e i medici potevano comunicare con i pazienti tramite l’app o per telefono per fornire coaching o apportare modifiche al trattamento. Ai pazienti sono stati inoltre forniti misuratori domiciliari della pressione arteriosa e materiale educativo sulla nutrizione e sulla salute mentale.

Dallo studio è emerso che i pazienti che hanno partecipato al programma per almeno 90 giorni hanno riscontrato un miglioramento significativo nel controllo della pressione sanguigna. All’inizio del programma, solo il 31% dei pazienti aveva una pressione arteriosa controllata, mentre alla fine del periodo di studio il 61% aveva ottenuto misurazioni della pressione arteriosa controllate. Tra i pazienti che inizialmente presentavano una pressione sanguigna non controllata, oltre la metà (55%) ha raggiunto una pressione sanguigna controllata dopo aver partecipato al programma. I partecipanti di lingua spagnola che hanno utilizzato la versione spagnola dell’app di monitoraggio hanno riscontrato tassi di successo ancora più elevati, con il 70% che ha ottenuto misurazioni controllate della pressione sanguigna.

“Siamo rimasti sorpresi dal fatto che oltre il 50% dei partecipanti al programma siano riusciti a ottenere il controllo della pressione sanguigna. Questi risultati indicano che la combinazione delle funzionalità di monitoraggio digitale remoto dell’app con il feedback dei medici può migliorare i tassi di controllo della pressione sanguigna in una popolazione a rischio nel mondo reale”, ha affermato l’autrice principale dello studio, la Dott.ssa Irina Yermilov. I risultati suggeriscono che questo programma di gestione digitale ha il potenziale per migliorare i risultati e ridurre i tassi di pressione sanguigna incontrollata, portando a un minor numero di infarti e ictus. Studi futuri esamineranno quali caratteristiche del programma contribuiscono maggiormente al controllo della pressione arteriosa.

È importante notare che lo studio presentava dei limiti, tra cui la potenziale mancanza di generalizzabilità a popolazioni più ampie e l’assenza di un gruppo di controllo che ricevesse cure standard. Tuttavia, questi primi risultati evidenziano la promessa dei programmi di monitoraggio digitale remoto nel migliorare il controllo della pressione arteriosa e i risultati complessivi dei pazienti.

Fonte: American Heart Association