Meta-Sorter: il metodo basato sull'intelligenza artificiale migliora l'etichettatura del bioma nei campioni di microbioma

I ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong hanno sviluppato un nuovo metodo basato sull’intelligenza artificiale chiamato “Meta-Sorter” per migliorare l’etichettatura del bioma per i campioni di microbioma. Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Science and Ecotechnology, mostra come Meta-Sorter sfrutta le reti neurali e trasferisce le tecniche di apprendimento per affrontare la sfida delle informazioni incomplete nel database MGnify.

L'approccio Meta-Sorter si compone di due passaggi chiave. Innanzitutto, viene costruito un modello di rete neurale utilizzando oltre 118,000 campioni microbici provenienti da 134 biomi e la loro corrispondente ontologia biometica. Questo modello raggiunge un impressionante AUROC medio (curva delle caratteristiche operative del ricevitore) di 0.896, classificando accuratamente i campioni con informazioni dettagliate sul bioma.

Il secondo passaggio prevede l'utilizzo dell'apprendimento del trasferimento con campioni appena introdotti che presentano caratteristiche diverse. I ricercatori hanno incorporato 34,209 nuovi campioni provenienti da 35 biomi, inclusi otto nuovi, nel modello di rete neurale di trasferimento. Ciò ha prodotto un AUROC medio eccezionale di 0.989, prevedendo in modo efficace le informazioni sul bioma per i campioni appena introdotti etichettati come “bioma misto”.

Meta-Sorter dimostra un tasso di precisione complessivo del 96.7% nella classificazione dei campioni con annotazioni sul bioma incomplete. Questa svolta risolve i problemi degli errori a cascata e apre nuove possibilità per la scoperta di conoscenze nella ricerca ambientale e in altre discipline scientifiche.

Inoltre, Meta-Sorter perfeziona le annotazioni del bioma per campioni sottoannotati e con annotazioni errate. La sua assegnazione automatica di classificazioni precise a campioni ambigui fornisce preziose informazioni oltre la letteratura originale. La differenziazione dei campioni in specifiche categorie ambientali migliora l'affidabilità e la validità delle conclusioni della ricerca.

Poiché i protocolli standardizzati per l'invio dei dati e l'incorporazione dei metadati continuano a svilupparsi, si prevede che Meta-Sorter rivoluzionerà l'analisi e l'interpretazione dei campioni della comunità microbica. Consentirà scoperte più accurate e approfondite nel campo della ricerca sul microbioma e oltre.

Fonte:

Nan Wang et al, Raffinare l'etichettatura dei biomi per campioni di comunità microbiche su larga scala: sfruttare le reti neurali e trasferire l'apprendimento, Scienze ambientali ed ecotecnologia (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304