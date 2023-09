Reddit presenta la funzionalità di post traduzione e il Centro assistenza per gli aggiornamenti

Reddit, la popolare piattaforma online, ha presentato una nuova funzionalità che consente agli utenti di tradurre i post in diverse lingue. Inizialmente saranno disponibili otto lingue, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, italiano, olandese e svedese.

Per accedere a questa funzione di traduzione, gli utenti possono semplicemente fare clic sul pulsante "traduci" situato sotto il nome utente dell'utente Redditor nella parte superiore del post. Tuttavia, per utilizzare questa funzionalità, gli utenti devono prima scegliere la lingua preferita nelle impostazioni. Attualmente questa funzionalità è disponibile solo su dispositivi Android e iOS, nonché per gli utenti che non hanno effettuato il login sulla piattaforma web.

Oltre alla traduzione dei post, Reddit sta sperimentando anche la traduzione dei commenti sia su iOS che su Android. Nel suo recente post, la società ha rivelato il suo piano per rendere l'intera esperienza di conversazione su Reddit multilingue nel prossimo futuro.

Inoltre, Reddit ha recentemente aggiornato il suo Centro assistenza. Il Centro assistenza ora funge da hub centrale che combina il Centro assistenza Moderatore e fornisce agli utenti tutte le risorse di supporto necessarie di cui potrebbero aver bisogno. Questo aggiornamento arriva sulla scia dell'introduzione da parte di Reddit del programma Mod Helper, che premia i moderatori per aver assistito gli altri moderatori.

Con queste nuove funzionalità e aggiornamenti, Reddit mira a migliorare l'esperienza dell'utente e promuovere conversazioni multilingue all'interno della sua comunità.

