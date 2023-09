Saldi Realme 5G: sconti e offerte su smartphone selezionati

By

I saldi Realme 5G sono ora attivi e offrono ai clienti in India l'opportunità di risparmiare molto su smartphone Realme 5G selezionati. Le date di vendita vanno dall'11 settembre al 17 settembre e i clienti possono usufruire di vari sconti e offerte su smartphone come Realme Narzo 60x, Realme 11 5G e Realme 11 Pro 5G.

Durante la vendita, i clienti possono risparmiare fino a Rs. 12,000 sull'acquisto di un telefono Realme 5G idoneo. Gli sconti includono riduzioni immediate del prezzo, nonché offerte bancarie e accordi di cambio.

Una delle offerte evidenziate è uno sconto immediato di Rs. 1,000 sul Realme Narzo 60x 5G appena lanciato. Questo smartphone, disponibile nelle configurazioni da 4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB di RAM e archiviazione, può essere acquistato per Rs. 11,999. Inoltre, gli acquirenti possono anche ottenere una ricompensa in monete 2X del valore fino a Rs. 279 e protezione gratuita dai danni allo schermo per 6 mesi.

Anche la serie Realme 11, inclusi Realme 11 5G, Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+, sono disponibili a prezzi scontati. Il Realme 11 5G ha uno sconto di Rs. 1,500, mentre Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+ hanno uno sconto di Rs. 2,000. Gli acquirenti possono anche usufruire di un'opzione EMI gratuita su tutte le varianti di questi smartphone, con prezzi che vanno da Rs. 21,999 a Rs. 25,999.

Altri smartphone in vendita includono il Realme 11x 5G, che viene offerto con un'opzione EMI gratuita ma senza sconti. È disponibile con opzioni di archiviazione e RAM da 6 GB + 128 GB e 8 GB + 128 GB, al prezzo di Rs. 14,999 e Rs. 15,999, rispettivamente.

Anche Realme Narzo 60 5G e Realme Narzo 60 Pro 5G ricevono sconti di Rs. 1,300 e Rs. 2,000, rispettivamente. Inoltre, c'è uno sconto bancario di Rs. 250 disponibile per transazioni con carte di debito e credito di ICICI, Kotak Mahindra e Axis Bank.

Nel complesso, la vendita di Realme 5G offre ai clienti l'opportunità di risparmiare su smartphone di alta qualità con funzionalità 5G avanzate. Con sconti, offerte e varie opzioni di finanziamento disponibili, è il momento perfetto per passare a un telefono Realme 5G.

