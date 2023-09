Razorpay acquisisce BillMe per migliorare il coinvolgimento dei clienti

By

La piattaforma fintech Razorpay ha annunciato l'acquisizione della startup BillMe con sede a Mumbai, una società di fatturazione digitale e coinvolgimento dei clienti. La partnership mira a potenziare le aziende con un modello ibrido per una migliore interazione con i consumatori finali. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

L'amministratore delegato e co-fondatore di Razorpay, Shashank Kumar, ha affermato che la collaborazione con BillMe consentirà all'azienda di sfruttare le proprie relazioni con i commercianti e la conoscenza del mercato, consentendo ai marchi di vendita al dettaglio offline di crescere più rapidamente e ottenere un accesso senza interruzioni alle soluzioni di pagamento omnicanale.

Fondata nel 2018 da Kuber Pritmani, Jai Hemrajani e Rupam Jain, BillMe ha già servito oltre 4,000 aziende e 15,000 punti vendita al dettaglio (POS). Pritmani, co-fondatore di BillMe, ha espresso entusiasmo per le sinergie reciproche tra le due società e per la loro visione condivisa di co-trasformazione del coinvolgimento dei clienti. Ritiene che questa partnership avrà un impatto significativo e migliorerà l'esperienza complessiva dei consumatori finali.

Questa acquisizione segna l'ottava per Razorpay e la prima dalla sua recente espansione nei pagamenti omnicanale con l'acquisizione di Ezetap, una società di pagamenti digitali.

La collaborazione tra Razorpay e BillMe significa la continua crescita e consolidamento nel settore fintech. Unendo le loro forze, mirano a fornire alle aziende strumenti migliori per coinvolgere i consumatori e facilitare esperienze di pagamento senza interruzioni.

Definizioni:

– Fintech: la tecnologia finanziaria si riferisce all’uso della tecnologia per fornire servizi finanziari a individui e imprese.

– Fatturazione: il processo di creazione e invio di fatture o fatture ai clienti per prodotti o servizi resi.

– Coinvolgimento del cliente: l’atto di interagire e costruire relazioni con i clienti per favorire la fidelizzazione e incoraggiare la ripetizione degli affari.

Fonte:

– L'articolo di origine