Razorpay acquisisce la startup di fatturazione digitale BillMe per migliorare il coinvolgimento dei clienti

L'unicorno fintech Razorpay ha annunciato l'acquisizione di BillMe, una start-up di fatturazione digitale e coinvolgimento dei clienti. La start-up con sede a Mumbai ha sviluppato una piattaforma che mira a eliminare le fatture cartacee e aumentare il valore aggiunto per i commercianti attraverso la fatturazione digitale. Si tratta dell'ottava acquisizione da parte di Razorpay, che ha ampliato il proprio portafoglio da quando ha acquisito Ezetap nell'agosto 2022.

Con questa acquisizione, Razorpay mira a potenziare le aziende con un modello ibrido che consenta loro di interagire in modo più efficace con i propri clienti. Poiché le modalità di interazione senza contatto e senza attriti continuano a guadagnare popolarità tra i consumatori, Razorpay mira a sfruttare le capacità di BillMe per fornire ai commercianti un'esperienza di fatturazione altamente personalizzata e interattiva. Le fatture digitali generate da Razorpay offriranno funzionalità come feedback e opzioni di sondaggio, consentendo ai commercianti di adattare le proprie strategie di coinvolgimento in base alle preferenze dei consumatori.

BillMe, fondata nel 2018, ha già servito oltre 4,000 aziende, inclusi marchi importanti come McDonald's, Burger King, Decathlon e Cinepolis. La piattaforma consente alle aziende di attivare la fatturazione digitale in meno di 10 minuti, semplificando processi che solitamente richiedono molto più tempo. Inoltre, i dashboard self-service forniti da BillMe consentono ai commercianti di analizzare il comportamento dei clienti, stabilire regole personalizzate per le campagne e facilitare vendite incrociate e promozioni.

I clienti trarranno vantaggio dall’esperienza di pagamento semplificata e più rapida fornita dalla fatturazione digitale. Non dovranno più preoccuparsi di archiviare o recuperare fatture cartacee per riferimento futuro. Invece, le fatture digitali saranno facilmente accessibili e potranno essere utilizzate come strumento multidimensionale per consentire ai commercianti di comprendere, coinvolgere e indirizzare meglio i propri clienti.

Razorpay vede un grande potenziale nel mercato globale delle ricevute digitali, che si prevede raggiungerà i 2.3 miliardi di dollari entro il 2027. Incorporando le offerte di BillMe, Razorpay mira ad aiutare le aziende a distinguersi migliorando il coinvolgimento dei clienti, fidelizzandoli e rafforzando le loro capacità di marketing. Questa acquisizione è in linea con la visione di Razorpay di diventare uno sportello unico e affidabile per tutte le soluzioni di pagamento, rivolgendosi ad aziende di tutte le dimensioni.

Fondata nel 2014, Razorpay ha già fornito soluzioni tecnologiche di pagamento a oltre 8 milioni di aziende. La società ha ottenuto finanziamenti per 817 milioni di dollari da importanti investitori come Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global e MasterCard. Con l'aggiunta di BillMe, Razorpay continua ad espandere la propria presenza nel settore fintech e a consolidare la propria posizione di attore leader nel settore dei pagamenti.

